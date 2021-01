La serie final: Naranjeros-Tomateros

DEFINIDOS.- La serie final de la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico será protagonizada por los Naranjeros de Hermosillo y los Tomateros de Culiacán, en lo que será el epílogo de una campaña inédita por cuanto lo que la rodeó: la campaña de la pandemia.

Llegan los dos cuadros que han sabido ganar ocho juegos en enero, el mes que marca la historia, con todas las virtudes que rodea el que hayan eliminado a sus rivales de postemporada: los Naranjeros a Venados y Sultanes; los Tomateros a Algodoneros y Yaquis.

Ya de nada vale citar el pasado reciente, decir por ejemplo que lo Naranjeros fueron el líder general de la competencia en puntos obtenidos o que los Tomateros hayan tenido el mejor bullpen en el rol regular. Datos para ser tomados en cuenta pero que no definen nada.

Serie titular con historia, anclada en aquel primer duelo de 1979-1980 cuando Hermosillo traía a los Espino, Greene, Castilllo y Álex Treviño encabezando a su tropa, y los guindas, con su mánager Arnoldo “Kiko” Castro, se presentaron teniendo como refuerzo al después notable ligamayorista Dave Stewart.

Más que otra cosa, entre estos dos clubes hay una marcada rivalidad, acentuada y acrecentada en los años noventa al calor de la disputa por la Serie del Caribe de 1997, la decidida con un “volado” pero que finalmente vino a darle a la hoy LAMP una refrescada, un aliento a la pasión que hoy, por la pandemia, se agazapará en casa. Llega así el momento crucial, se cruzó el río, veremos quién llega primero.

OPCIONES.- Apegados al guión, no faltan los análisis que se rematan con pronósticos. Se repasan los rósteres, ya con refuerzos, y hasta alcanza para hacer un hombre-por-hombre que ayude a marcar tendencias y así validar los vaticinios. Ambos son buenos rósteres, balanceados, en los cuales sobresalen puntos destacados.

Para algunos, los Naranjeros parten de la base de contar con el mejor pícher del rol regular, Juan Pablo Oramas, a quien le pondrían la “pega” de que recién dio positivo al COVID-19 y, por lo tanto, concluyen, podría salir venido a menos. Pero el picheo de los Naranjeros no ha desmerecido en estos playoffs, contra los Venados lució en serio y ante los Sultanes se faltó en serio. Por cuanto a los Tomateros, picheo de relevo muy eficaz, dos pícheres abridores y dos abridores en su momento, como lo son Manny Barreda y Edgar Arredondo. Eso dicho porque ni Anthony Vásquez ni JC Ramírez se han visto a la altura.

El bateo por ambos lados se advierte sólido luego de que le inyectaron estamina con Isaac Paredes con Hermosillo (y ahora con Víctor Mendoza) y Jesse Castillo con Culiacán. Este año veríamos, en el supuesto, a un Juan Navarrete manejando a Naranjeros como Benjamín Gil lo hizo con Tomateros el año pasado, esto es, en base a agresividad en las bases, retando permanentemente a los pícheres rivales.

Por su parte, Gil, apegado a su estilo desafiante de permanente reto al contrario, a veces hasta descarado, pero que en los últimos años le ha sido tan redituable.

No nos inclinamos por una serie corta, tal vez se llegue hasta los seis o siete juegos, sobre todo si se incluye en el análisis de que Naranjeros han mostrado ser un cuadro muy complicado de batir en casa.

No queda sino esperar de que las cosas inicien, que los equipos no se guarden nada porque ya no hay para más. Mucho de orgullo hay en la serie, mucho de amor propio y, al final, la lucha por llegar a Mazatlán representando a la liga en la Serie del Caribe.

Todo esto reunido, no es poca cosa.