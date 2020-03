La teoría de los aromas del diamante

AFFAIRE.- Quien afirme que “el amor entra por la panza”, puede y le tiene que agregar “y también por la nariz”, o al menos esa es nuestra teoría. Y es que el romance que tenemos con el beisbol surgió precisamente de eso que llamamos “los aromas del diamante”.

Sirven estos días de aislamiento/encierro para que platiquemos de ello y nos permitan compartir nuestra experiencia muy personal. Nos remontamos a muchos años atrás, a 1965, un 11 de octubre, cuando cerca del atardecer don Roy Campos nos sube al Ford ´62 (el ”cucarachón”) y nos hace acompañarlo al estadio Ángel Flores, aquella mole de concreto que se erigía justo frente al Hospital del Seguro Social. La pregunta obligada fue que hacia dónde íbamos y la respuesta fue “a trabajar”, creando la duda de si era pelotero o acaso umpire. Entramos por una puerta de acceso que se ubicaba por el jardín izquierdo, que custodiaba un tipo al que llamaban “el Mudo”, quien efectivamente estaba incapacitado de las vías auditivas. Ingresamos, yo siempre tomado de la mano de mi padre, y nos condujo hacia una puerta que daba hacia los “bajos” del estadio y que llevaba a un palco que se ubicaba justo debajo de las gradas. La vista del terreno de juego, a un costado de home, era de privilegio. Justo enseguida de la puerta que daba al vestidor (por decir algo) de los umpires.

Y en ese momento llegaron, de golpe, los aromas que se volvieron sensaciones: el olor al pasto recién cortado del terreno de juego, el olor intenso del “pine tar” que abundaba en el vestidor del equipo vistante (los Cañeros de Los Mochis) y el picante olor a tabaco que varios peloteros masticaban en aquellos ayeres.

PASOS.- Supe entonces que mi padre trabajaba como cronista, que aquel era su lugar de trabajo y que ahí laboraba junto a don Agustín de Valdez (uno de los más grandes cronistas en la historia en México) y al locutor comercial Francisco “Kiko” Buelna, con quien años después coincidiría en no pocas tertulias bohemias, por decirlo de manera elegante.

Acompañé a mi padre hacia el lado del equipo de casa, pasando por enfrente de la gradería, y ¡caramba, qué sensación aquella!, tener en ese momento la vista que tiene un pelotero cuando está en acción, ver de frente a quien grita o abuchea. Supe después que mi padre tenía que copiar en una libreta la lista de jugadores del equipo de casa (los Tomateros), que más tarde aprendí que a esa lista se le llama en inglés lineup y en español “orden al bat”. Él se dedicó a lo suyo y quedamos a la deriva, solo para bobear, echando ojo a lo que sucedía en ese momento en el terreno y que era la práctica de bateo de los Cañeros. Ensimismado en la imagen, no me percaté que a mi lado había alguien, una inmensa figura que fácil me sacaba metro y medio de estatura, fornido, de espejuelos y con una sonrisa que ni Chabelo en sus mejores humores.

“¿Qué andas haciendo, chavalo? ¿Estás perdido?”, inquirió, a lo que solo puede responder apuntando hacia donde estaba mi papá. “Ahh, de acuerdo, ya sé con quién vienes”.

Ese fue mi primer acercamiento con el beisbol real, con un pelotero, el mismo quien a partir de ese momento se convertiría en mi primer gran ídolo: Ildefonso Ruiz.

Y no olvido que ese momento me permitió conocer el olor que despide un bat de madera y más tarde, el olor a una pelota, a ese cuero forrado y atenazado por 108 costuras.

Así empezó al romance, la pasión, algo que no tiene fecha de caducidad.

AVISO.- Redactamos esta entrega desde casa pensando/deseando que usted está en la suya, cuidándose para así cuidar a los demás, incluyendo a los suyos.

Haga su parte en la lucha que estamos librando, quédese en su hogar, atienda todas las recomendaciones de las autoridades de Salud, proteja a su familia.

Y es que hoy nos debemos resguardar todos para que salgamos de esta situación, porque habremos de salir, y no se querrá usted perder los abrazos que los demás le están guardando.

¿Sale?