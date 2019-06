La virtud de saber ser socio

Tras la parafernalia del llamado Juego de Estrellas de la LMB, que hizo quedar en muy buen plan al club Diablos Rojos, nos late que la autoexaltación que hizo de sí misma la liga quedó aplastada al trascender de manera extraoficial lo que se trató en la asamblea de dueños y presidentes de clubes. Por supuesto, hasta hoy la LMB guarda silencio porque muy ocupados andan enviando mensajes de que son la divina envuelta en huevo y la última coca en el desierto. De la obligada difusión otra vez pasaron a la propaganda, llenándose de tanto amor propio que hasta parece que se les olvida que estamos en año de la Franklin. ¿Cómo es que no han emitido el boletín oficial de lo que hubo en la asamblea?

¿Cómo es que no han salido a desmentir o confirmar lo que circula de manera extraoficial con respecto al caso Durango o a precisar el porqué de la ratificación para 2020 de la pelota oficial pero con modificaciones? Puede ser que les encante jugarle al “silencio de los inocentes” o que aún no encuentren la manera para salir al paso de lo trascendido y estén armando un plan de contingencia. Nada más no olviden de eso de “el que calla, otorga”.

Durango.- Y es que se dice que la asamblea determinó que no se acepte a Alfredo Arámburo como dueño de la franquicia porque, se dice, “carece de solvencia económica”. La muy cuestionable decisión vendría después de que lo dejaron operar a los Generales de Durango, lo dejaron invertir, no le dieron voz ni voto… pero le cobraron cuotas. A lo mejor no lo presumieron como a los demás nuevos socios de la liga pero le permitieron seguir adelante y ahora eso sería lo cuestionable, tanto como las versiones que el propio Arámburo ha dejado saber en la entrevista que le concedió al colega Héctor Meza.

Señalamientos que ameritan salir del silencio y ser aclaradas, no con frases como actos de fe, sino bien respaldadas. La palabrería que surgió tras el Juego de Estrellas sale sobrando, carece de validez, si es que no se ataja pronto este nuevo escándalo que cae sobre el beisbol de verano.

Por cierto, no vaya a ser que de esto surjan demandas o que obligue al comisionado Édgar González a tomar cartas en el asunto. Esos serían los nuevos derroteros porque del descrédito ya ni ocuparse, ese barco zarpó desde hace rato.

Referente.- En alguna parte leímos alguna vez que no es el medio el que hace al periodista, sino es el periodista el que hace al medio. En México, la revista Proceso ha llegado lejos gracias a los periodistas que le dan vida y entre ellos, desde nuestra visión, Beatriz Pereyra ocupando un lugar especial.

Lo que parece elogio no deviene porque sea mujer (que eso sale sobrando), sino porque a base de talento, preparación y trabajo se ha convertido en referente en materia de periodismo de investigación. Ese que tanta falta hace al periodismo deportivo de nuestro país. Ahora que si nos vamos al asunto de género, no hay duda que es la mujer que más y mejor le sabe al fondo de este deporte en México, la mejor, la que vemos como única para analizar y desmenuzar los temas que, desafortunadamente, muchas de sus colegas dejan pasar para solo aplaudir y tornar en la ola del “comadrato” sin relevancia.

Que hoy Betty despeje como siempre asuntos públicos y revele la verdad puede doler e incomodar, pero nadie diga que hay un invento ahí: lo que hay es periodismo de verdad. Y nos alejamos lentamente, ahí la dejamos. Sabemos de lo que hablamos.