Las agresiones, cuestión de respeto

Incidente.- Las imágenes recorrieron el mundo, lo sucedido en Venezuela, en un juego de la liga de beisbol profesional de ese país, nos hizo remontarnos de inmediato a muchos años atrás, a cuando en una noche fría de los años sesenta en Culiacán, atestiguamos con azoro lo que para nosotros era el primer incidente “bochornoso” en el beisbol. Un lanzamiento descontrolado de Manuel “Vizconde” Lugo, relevista de los Naranjeros de Hermosillo, se impactó de lleno en el casco del tercera base de los Tomateros, el veracruzano Roberto Ortiz. En el estadio semivacío se escuchó no solamente el sonido del fuerte impacto del pelotazo sino aún más, la voz del cronista Agustín de Valdez exclamando “¡pelotazo en la cabeza!”. Brinca el flashback de hace más de 50 años al presente para con en el mismo o mayor azoro, ver cómo no es ahora un pelotazo sino la agresión que hizo el bateador Álex Romero al catcher Gabriel Lino, golpeándolo con el bat. La escena puede llenarse de todos los calificativos posibles. Se entiende que un bateador reaccione luego de recibir un pelotazo, máxime si este deviene de un lanzamiento que llega a más de 150 kilómetros por hora y más aún si identifica que el pelotazo le fue recetado de manera intencional. “Con mi integridad física no te metas”, parece ser el motor de la reacción. Pero, ¿agredir con un bat directamente a un compañero de trabajo, írsele encima con toda la mala intención de hacer daño a causa de un daño que no recibió? Algo se está saliendo de foco en el beisbol de nuestros días, en donde lo mismo vemos cómo se apresuran a llenarlo de las innovaciones vigentes en el mundo digital pero al mismo tiempo se aferran a retener las tradiciones añejas, como esa de ordenar y recetar pelotazos por cosas de “orgullo y respeto”.

CENSURA.- Bajo ese prurito, el del “respeto”, es que el beisbol parece ser deporte solo para mimos o esfinges, en donde las únicas emociones válidas son el llanto o el dolor… por un pelotazo. Se puede ver y aplaudir, que en golf se festeje un hoyo en uno o un putt desde 6 metros; que el futbolista festeje como quinceañero un gol; que en el basquetbol una canasta sirva para alharaca y media; que un touchdown en el futbol americano sea motivo para equipos dancen cual ballet ruso. Pero en el beisbol queda prohibido que un bateador festeje un jonrón o que un pitcher se autoexalte al recetar un ponche. “Es una falta de respeto”, se dice y quien infrinja la norma, debe esperar el castigo que la tradición manda: un pelotazo es el látigo imaginario con el que se castiga. Poco se puede hacer ante lo que parece ser el gran peso de esa añeja y sólida tradición. Y ya se ve que en sus secuelas, par de batazos sobre la humanidad del catcher solamente se consideran “reacciones” a este jueguito llamado “no me faltes al respeto”.

SEMIS.- Quién sabe si los Venados de Mazatlán podrán recuperarse de la dolorosa derrota del domingo ante los Yaquis de Ciudad Obregón, revés originado en fallido trabajo de un bullpen que antes no había dado señales de debilidad. Estamos en la etapa de semifinales, ya iniciaron las acciones, con Yaquis y Tomateros ganando los primeros juegos que sin ser definitorios, al menos marcan tendencia. Por eso es que aún y que hayan repetido los ganadores, en el cambio de sede podrá verse la realidad de ambas series. Así, se podrá apreciar el pitcheo porteño en su elemento natural, tanto como el poderoso bateo de los Cañeros, con todo y que el pitcheo de los Tomateros no sea aparentemente, lo frágil que resultó el de los Charros. Estamos en la parte álgida de la campaña, aquí está lo bueno.