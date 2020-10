Lo importante no es ponerlos, sino cacarearlos

ANUNCIO. Se necesita ser miserable de comprensión (que no faltan) para desdeñar el reciente anuncio hecho por la LMP de haber concretado una alianza comercial con la empresa Arco, de una dimensión tal que a partir de ya la liga cambió su denominación a LAMP. El logro no es menor. La relevancia adquiere trascendencia luego de llegar este patrocinio en estos momentos de crisis acentuada, de gran riesgo, y que, de alguna manera, se advierte como un gran paso que dan las dos instituciones. Que se haya perdido la verificación de la cuenta anterior en Twitter es lo de menos, lo que se resalta es que el circuito invernal logra así un acuerdo que le concede opciones ampliadas de sustentabilidad financiera, es decir, la mantiene bien fondeada, que de mucho sirve en estos días tan complicados. No es poca cosa ni nada menor. Habrá quienes se han aprovechado para intentar hacer la burla de la nada, revelación que ni la piensan ni entienden lo anunciado. Anclados en sus afanes de hacerse los “graciosos” (si esto es posible) lanzan sus débiles dardos de insidia porque les cuesta, y mucho, suponer que ligas fuertes en lo económico pueden ofrecer espectáculos fuertes y que esto es en bien del consumidor final. O sea, no se alegran por el aficionado y hay mezquindad total. Lo importante no es poner el huevo, sino cacarearlo. La hoy LAMP cacarea fuerte lo que viene siendo, y sorry, una fortaleza más a su cuenta. Le duela a quien le llegue a doler.

¿CRISIS? Viendo hacia el inicio de la temporada 2020-21 de la LAMP, habrá que poner mucha atención a cómo los clubes estarán manejando sus redes sociales, si es que aprovecharán estos momentos tan particulares para no solo hacer buen uso de las redes, sino aprovechar las condiciones para hacer su trabajo en circunstancias que les son favorables en términos de espacio y tiempo. Esto es, deberán sacar provecho de cercanías no aceptadas para los medios tradicionales para hacer sustitución de aptitudes y mecanismos de información. No solo revelar lo que los clubes quieran informar o de caer en lo insustancial, que a veces resulta lo que los medios reportan, sino que aprovechen realmente para ofrecer lo que hoy es carencia. El periodismo beisbolero también ha caído en crisis, algunos sectores desde antes de la pandemia, y son los clubes los que hoy tienen la oportunidad de resarcir lo incompleto. Para esto, preparación y dedicación, no hacer que el aficionado comulgue con ruedas de molino o que compre carolo barato que se le pueda ofrecer bajo la ley del esfuerzo mínimo. O sea, ¿si ya lo vieron por TV para qué agregarle más? Nada les cuesta dar algo más.

CONDICIONES. Siguen adelante los playoffs de las Ligas Mayores, y posiblemente hoy ya se tengan algunos equipos eliminados y los calificados a las finales de liga. Ayer se estaban disputando juegos claves que incluían a los Marlins, Atléticos, Yankees y Padres en riesgo de quedar fuera, a la vez de ver cómo Bravos, Astros, Rays y Dodgers pasaban a la siguiente instancia. No ha sido una postemporada ajena a la pasión, con algunas rivalidades que llegan incluso al aparente encono, bajo el tenor de actuaciones individuales de relevancia, al estilo de lo hecho por hasta ayer por Giancarlo Stanton o Randy Arozamena, que con el bat estaban encendidos. Del pitcheo poco para hablar, ha faltado la actuación monticular sobresaliente que dé la nota y que acapare titulares. El cuadrangular ha estado presente prácticamente todos los juegos, los marcadores altos (a excepción del Marlins- Bravos). Pero si se trata de elegir, hasta ahora, un momento clave, nos quedamos con la atrapada de Clay Bellinger a batazo de Many Machado en el Padres-Dodgers, jugada que puede haber cambiado el destino final de dicha serie. Ya lo del beso al aire de Graterol fue solamente el valor agregado.