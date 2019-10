Lo que se deja ver en la LMP

10 de octubre de 2019.- El beisbol de invierno ya inició, acompañado su comienzo por el perenne coro de los “haters” de costumbre y el inevitable surgimiento de la tan terca como inútil comparación entre ligas. Es muy pronto para sacar conclusiones sobre lo visto a cada equipo, pero se puede decir que se advierten ya algunas características que podrían ser denominador común a lo largo de la primera vuelta. Esto es, habiendo visto ya en acción a los diez equipos en contienda y en consecuencia, empezaremos por los de expansión. Nos laten los Sultanes, los hemos visto bien, así sea que todos sus juegos celebrados estén siendo contra los Águilas de Mexicali.

Veremos qué tanto aporta el 1-2 de Édgar Gonzales- José Pablo Oyervides y si es que su cerrador Ralph Garza tiene espolones para gallo. El cuadro regio tiene en sus filas a un jugador que hay que seguir muy de cerca, el jardinero central y primer bat Wynton Bernard, que al menos a nosotros ha causado muy buena impresión. Luego de que les “cayera pava” en el estreno de su estadio, a los Algodoneros de Guasave es hora que no le hallamos forma. Al mánager Rigo Beltrán le costará tiempo y trabajo extra poner en ritmo a un roster que necesitará un poco más para bailar la bamba. Al menos ya aprovecharon el estadio de los Charros para mostrarse a la ofensiva.

Resto.- No extraña los arranque de Naranjeros y Tomateros, siempre pudientes a la hora de armar sus equipos. Ya veremos a la hora que su pitcher abridor de la segunda ronda para saber si no tienen por ahí patas cojas. Así vayan como vayan, vemos bien a los Yaquis de Ciudad Obregón, requiriendo más tiempo para que dejen establecida su rotación abridora y así saber si tienen alas para volar alto. No nos terminan de convencer los Águilas de Mexicali, “algo” parece rechinar con todo y que en el papel parecen bien armados. Los Cañeros de Los Mochis podrían padecer nuevamente si es que no hallan equilibrio en la parte del pitcheo y sumar algo más de pólvora a su ofensiva. De plano que no vemos bien de inicio a los campeones Charros de Jalisco, su pitcheo inició en plan de zona de desastre y más vale que ajusten porque esto corre rápido. Falta ver más y mejor a los Mayos de Navojoa, pocos juegos y solo destellos. Por su parte, los Venados de Mazatlán iniciando lento, como “tanteando” el terreno y nos esperaremos dos series más para saber si es que van a pisar fuerte. Pero esto apenas comienza, se oscurecen las percepciones.

Datos.- Los Tomateros se estafaron siete bases el martes ante los Yaquis, corrieron lo que quisieron y se les antojó. El récord es de nueve robos por un equipo en un juego de nueve entradas. La pregunta, que no duda, es si alguien en el club sabe si los siete robos son o no una marca interna. Pasa que a veces o no saben o no les interesa saber,

Mayores.- Por sobre la situación de la postemporada de las Mayores, con los Nationals de Washington ya con boleto en mano y los Astros de Houston con ventaja de 2 sobre los Yankees, nos gustaría que la Serie Mundial de este año fuera un regalo especial para los aficionados. Digamos que una SM Nationals-Astros quedara amarrada y como “entre”, para los dos primeros juegos, los duelos de pitcher fuera los de Max Scherzer contra Gerrit Cole y luego Stephen Strasburg en contra de Justin Verlander. Con eso tendríamos adelantada la Navidad y el año entero. Claro que no hay que adelantar vísperas, máxime que los Yankees no son un flan o algo parecido y mucho menos un equipo no atractivo para Serie Mundial. Pero se vale soñar: el gran evento beisbolero del año marcado por el pitcheo. Con eso basta y sobra.