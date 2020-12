Los 55 que convalidan la fama beisbolera

RESULTADOS.- Salió el humo blanco desde las oficinas del Salón de la Fama del beisbol mexicano, resultados con los cuales se sabe ya quiénes son los nuevos inmortales, en este caso, de la generación 2020. Ellos son Matías Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro Márquez, José Luis Sandoval y Eduardo Jiménez.

Fueron en total 55 las planillas de votación las registradas y con las cuales se hizo oficial la votación. Cincuenta electores en los que se confía el buen tino de elegir correctamente, aun y saber que no faltan las desviaciones que suelen implicar este tipo de eventos.

Detalles que surgen después de saber los resultados es que ni Matías Carrillo ni Isidro Márquez pudieron obtener la unanimidad. Carrillo logró 52 de los 54 votos posibles, y aquí la pregunta cómo es que dos electores no consideraron al Coyote para inmortal. ¿Resabios o falta de simpatía con el expelotero?

No nos parece correcto (somos del comité elector, conste) que en el grupo de los candidatos votados se sigan haciendo una especie de collage, en el cual conviven sin lógica alguna expeloteros de épocas muy distanciadas. En este caso, ¿por qué colocar a Pancho García, de los años sesenta, en un grupo más noventero que otra cosa? ¿No era mejor ubicar al papá de Karim en la lista de veteranos?

Hablado de veteranos, justicia pura para el Grillo Serrel, inexplicablemente durante tantos años olvidado y que finalmente logró lo que merecía. Cayó así por tierra el absurdo mito sostenido por un exdirector del Salón de que Serrell había sido “expulsado” del país por “mala conducta”. El Grillo murió hace años en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la indigencia.

Y apunte adicional es que más que el criterio, sigue dándose casos en las que parece seguir pesando más el marketing y la percepción que los números. Como si las estadísticas no sirvieran de nada y lo que soportara el voto fuera “es que yo lo vi, era muy bueno”.

DUDAS.- Era un “strike cantado” que llegarían Carrillo, Márquez y Castilla, lo de Jiménez se basa en el hecho puro y pleno de que se trata del mejor jonronero zurdo de todos los tiempos. A lo de Sandoval no le hallamos soporte numérico, no compartimos, ni de lejos, la sobrada exaltación de Alfredo Harp al llamarlo “el mejor shortstop de todos los tiempos”, muy lejos de haberlo sido y mucho menos soportado en logros numéricos que lo avalen.

Será complicado elaborar la placa alusiva para elevar los bonos de Sandoval, algo que no atente contra la memoria del ganador de más cetros de fildeo en al LMB como Huevito Alvarez, de la LMP, como Juan José Pacho, de figuras que llegaron a Grandes Ligas como Mario Mendoza o Luis Gómez, de personajes como el Chero Meyer. Harp bien pudo haber dicho que era uno de los veinte mejores, y listo. Pero es su salón y son sus colores.

PENDIENTES.- Para mejor ocasión quedaron las aspiraciones de los no elegidos, en este caso de Alejandro Treviño, Luis Arredondo, Erubiel Durazo, Roberto Vizcarra, Juan Manuel Palafox, Homar Rojas, Pablo Gutiérrez Delfín, Cecilio Ruiz, Nick Castañeda, Antonio Pulido y Francisco García.

Nos parece, y ese fue el sentido de nuestro voto, que Pablo Gutiérrez Delfín merecía no solamente votación más copiosa, sino incluso haber sido elegido. Si lo de Castilla fue por lo hecho en Grandes Ligas, Durazo de alguna manera merecía un trato similar, Treviño por su estancia en las Mayores y hasta Arredondo la media inmortalidad por su récord en LMB de bases robadas, aunque en la LMP no pasó de la medianía. Pero en lo general, nada qué cuestionar a esta elección, a esta decisión tomada en el año de pandemia, y en el cual no todo es normal, aunque pareciera que finalmente algo se asemeja lo decidido años atrás: la percepción individual antes que el análisis a los números. No todo el mal es de la sabermetría, también lo puede ser el “yo digo” antes que el racional del voto.