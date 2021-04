¿Los grandes nombres dan nivel?

ANUNCIOS.- En nuestra última entrega señalamos, casi como duda, acerca de si los anuncios hechos sobre contrataciones rimbombantes en LMB realmente ayudan a que el viejo circuito “tome nivel”, percepción que no pocos aficionados externan más con esperanzas que convicción. A las firmas ya anunciadas (Fernando Rodney, Adrián González, Addison Russell, Bartolo Colón como las más sobresalientes) se agregaría la de Yasiel Puig, quien según rumores en boga, podría estar llegando a la LMB con el uniforme de los Acereros de Monclova, si no es que antes logra contrato en MLB, Asia o el propio Adrián González lo convence de que firme con los Mariachis de Jalisco, en donde al parecer la nómina la aseguran desde Palacio (y no de Hierro).

Y dejamos patente nuestra percepción de que aún antes de que estas firmas de peloteros con nombre, exgrandesligas todos, más que aumentar el nivel de juego, incidiría en que se ahonde la brecha entre los equipos de cartera gorda y los que batallan para hacerse de recursos. No sabemos realmente a qué acuerdos llegaron los dueños de clubes en sus recientes juntas, en atención a una temporada tentativa programada para este año y que llega en poco más de un mes sin que haya aún algún anuncio que ofrezca luces acerca de cuál será el esquema de difusión por TV y si esta será punto de apoyo para sanear sus mermadas finanzas. Porque así por sí solas, las “grandes contrataciones” ni elevan el nivel ni hacen sonar la caja registradora. El problema de fondo es otro.

POR CIERTO.- Y mientras los “grandes” se hacen escuchar a través de sus firmas resonantes, ¿alguien puede decirnos qué están tramando clubes como Unión Laguna, Durango, Laredo o León, por citar algunas? ¿Qué plan están siguiendo en esta proyectada campaña, casi de contingencia, para presentarse en plan de animadores del torneo y no solamente de meros acompañantes? Este silencio no abona en mucho a que el circuito sea recibido bajo grandes expectativas y que los aficionados se entusiasmen en lo general, no solamente por lo que concierne a su equipo. Esto es, lo segundo es pensar que su equipo va solo en la competencia, que el único atractivo es lo que se ve en casa y que el de afuera no importa para disfrutar el show. No es poca cosa lo que señalamos, que recordemos que muy seguro es que este año sí haya público en las gradas, poco pero habrá, no en todas las plazas, pero habrá. Y la atractividad no la aporta nada más el casero; el rival cuenta… y mucho.

RIESGO.- En la jornada del lunes de Grandes Ligas, en el juego entre Gigantes y Padres, Fernando Tatis Jr abolló su condición de nuevo millonario al salir lesionado al herirse un hombro al hacer un swing en pleno home. Los signos de alarma empezaron a sonar: la flamante firma de más de 340 millones de dólares al hule y a esperar que no sea por los 4 o 5 meses que de entrada se estimaron tras sufrir una subluxación del hombro. Son gajes del oficio, se dirá, y muy cierto es que lo es, pero del mismo modo, casi en contraparte, el gran riesgo que entrañan este tipo de contratos multianuales, de muchos ceros, que se pueden desplomar por razones como esta. Además, y en lo estrictamente deportivo, una sensible pérdida para el equipo por lo que representa Tatis Jr tanto a la ofensiva como su aporte a la defensiva. Momento complicado para el pelotero y para los Padres.