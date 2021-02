Los meses sin beisbol; la víspera de lo que sigue

IMPASSE.- No logramos ubicar una época, un año, en la que se dibujara una pausa tan prolongada antes del inicio del calendario beisbolero y, de remate, sumido ese “impasse” en un mar de dudas acerca de la viabilidad de las temporadas. En Grandes Ligas se mantiene el estira y afloja entre dueños de clubes y el sindicato de peloteros; en México, el magro nivel de la economía deja ver sobrados huecos en la campaña que proyecta la LMB. Para las Mayores, apenas algunas noticias han alborotado el cotarro, empezando por las firmas de los Padres de San Diego, la llegada de Trevor Bauer a los Dodgers de Los Ángeles y el pase de Nolan Arenado a los Cardenales de San Luis como las noticias más relevantes. Pero en el fondo, la poca sorda pugna en la cual dueños y sindicato disputan aspectos como el acortamiento del rol de juegos, la prevalencia del designado este año en la liga Nacional o el formato de playoffs. De eso se seguirá hablando, y fuerte, porque en ello hay razones de corte económico que son, a final de cuentas, hoy en día, las que pesan y valen. Quedan atrás temas como el que el Salón de la Fama de Cooperstown haya decidido que este año no haya entronizados, tema que levantó polvo porque, entre otras cosas, deja en 3 y 2 a los máximos exponentes de la llamada Era de los Esteroides… mal augurio para lo que llega el año que entra en el que en la boleta deberán estar, entre otros, Álex Rodríguez y David Ortiz. Fuera de eso, offseason que navega en un mar de suspicacias.

LMB.- Se apega a toda lógica el hecho de que el proyecto de campaña de la Liga Mexicana de Beisbol se ajuste a un estricto criterio de corte económico. No está el horno para bollos y, por ello, tomar medidas, por ejemplo, de acudir a un rol de juegos de apenas 66 juegos y, en obviedad, de buscar ganancias, agrandar playoffs. Muy su negocio, muy en su derecho de aplicar todas las medidas que de entrada tienden a buscar reducir márgenes de pérdidas, que por ello desde ahora (y desde antes) varios clubes han iniciado recortes de gastos. Eso sí, se recuerda que en la víspera la LMB tuvo que aceptar la no pedida, innecesaria e impuesta expansión que los hace mantener hoy en papeleta a (muchos) 18 equipos. La recién celebrada dio vista a varios jugadores que seguramente veremos en acción en la presente campaña veraniega, que mire que en ese rubro la liga no se anduvo con miramientos luego de que se aprobó que cada contendiente pueda disponer de hasta siete extranjeros, cuota que se antoja algo pesada si es que lo que se busca es proteger la economía de los clubes. Llama la atención que casi sin decirlo, la LMB acude este año al esquema por ellos y sus agoreros siempre criticado, el del llamado “mejor perdedor”, al que se acude sin mencionarlo por razones obviamente económicas. En todo caso, así sea con público en las gradas (donde sea que se soporte esta situación) la esperanza radica en que “no nos ven desde 2019”. Más vale que así sea.

ENCONO.- Al parecer, la traían guardada desde hace rato y esperaron a que terminara la campaña para lanzar sus misiles a mansalva y sin recato alguno. Los líos entre los que se veían y reconocían como socios de los Charros de Jalisco, en una feria de declaraciones, ruedas de prensa y acusaciones mutuas, son un capítulo muy lamentable que, a querer o no, le pega a la LMP. Revela también conexiones entre los grupos en pugna y sus aliados en los medios, quien ahora son exigidos a mostrarse como aliados con todo y el desprestigio que acarrea. La estabilidad del club se ve en peligro, y lo más seguro es que el tema deba aclararse en tribunales. El tema pareciera ser “¿a quién creerle?” pero esto va más allá, de acreditar la verdad a una u otra parte. Y lo triste es que todo se aleja de lo estrictamente deportivo, a lo social que lo acompaña. Se olvida eso y así se olvida todo.