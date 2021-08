Los muy extensos playoffs de la LMB

POSTEMPORADA.– Lo más frecuente y común en el beisbol mexicano era decir que el equipo que fuera campeón de una liga debía ganar doce juegos en postemporada. El paradigma se rompió este año luego de que la LMB, en una decisión ante la pandemia, decidió ofrecer un rol regular de 66 juegos y una muy extensa postemporada de posibles 28 juegos para los equipos que resulten finalistas.

O sea, si Pitágoras no miente, los playoffs representan algo así como el 42 por ciento del total de juegos del calendario regular. Esto de alguna manera confirma que la estructura del sistema de competencia buscó privilegiar, evidentemente, el aspecto económico de los clubes.

Fuera de esta consideración inicial, digamos que la primera fase de estos playoffs veraniegos resultaron interesantes aunque nos parece que se trató de solo un “descarte” previo a la fase intensa de esta fase. Calificaron doce equipos, copiaron y aplicaron de forma extraña la abominable figura del “mejor perdedor” y ahora quedan cuatro competidores por zona.

En la zona sur, juegos flojos de mediana competencia, mientras que en la norte mejoró el escenario, con las series Mariachis-Algodoneros y Toros-Rieleros, aportando un poco de drama al irse al juego siete.

Al final quedaron armadas las series, que inician hoy, de la siguiente manera: en la sur, Diablos-Águila y Olmecas-Leones; mientras que en la norte quedaron definidos los duelos entre Mariachis-Rieleros y Toros-Acereros. Se percibe que aquí pudieran darse eventos como para ponerse entre signos de admiración.

DUELOS.- Tratando de apegarse a la lógica, que muchas veces no falla, podría decirse que Diablos y Leones son los favoritos en los duelos sureños, si bien aquí se esconde que los bien dirigidos Olmecas parecen destinados a dar un susto a los Leones, que este año no han sido precisamente el “trabuco” que le atribuyen que son.

Para los Diablos, no debe resultar tan complejo pasar sobre el cuadro veracruzano, que ciertamente no ha logrado ofrecer visos serios de dar el “do de pecho”. Sobre un Águila en donde es hora que Yasiel Puig no aparece para cargar el equipo sobre sus espaldas y apenas parece estar para asustar con su nombre en el line-up.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, en la norte los Mariachis deben pasar sobre Rieleros y Acereros sobre los Toros, aunque debe establecerse que este duelo se muestra más parejo luego de que ambas escuadras no han sido precisamente las aplanadoras que se auguraban serían.

Y no se dude que en esta serie lo habitual será que se cuente, día a día, los mexicanos no nativos que se vean en acción. Cosas de una liga independiente, pues.

MALOS.- Las estimaciones que se hacen en Grandes Ligas es que los Orioles de Baltimore concluyan la actual temporada con al menos 106 derrotas, suficientes como para ganarse el sótano en el standing de la división Este de la Americana y del standing general de las Grandes Ligas.