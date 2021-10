Los playoffs emparejan las predicciones

PAREJAS.- Estamos viendo y viviendo una postemporada 2021 de las Grandes Ligas que para no variar, parece que traen gato encerrado. Cuatro duelos que superan con mucho las expectativas luego de que, a querer o no, las series han corrido sobre el riel de lo poco esperado.

Hasta el día de ayer, en la Americana, los Medias Rojas estaban con ventaja de 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay mientras que los Astros de Houston también 2-1 sobre los Medias Blancas de Chicago. Se esperaría que ayer lunes pudo haberse dado una definición de algunas de las dos series pero nada es seguro luego de los juegos del domingo, los sufridos extrainnings en Boston y que Medias Blancas estaba actuando como local, factor que no se pude menospreciar para nada.

En el caso de la Nacional, ambas series estaba empatadas a un triunfo por bando, cerradas tal cual se esperaba pero indescifrables en la víspera.

Para visualizar nuestro punto de vista diremos que hasta el domingo, ninguno de los cuatro rivales se mostraba como amplio dominante, haciendo ver que efectivamente, en la postemporada se empieza de cero.

Así es como Cerveceros y Bravos dan la impresión que se irán al límite de cinco juegos y que el Gigantes-Dodgers se vivirá también hasta el final bajo tonos de alta emoción.

Lo bueno, y mucho, es que estos playoffs son el mejor pretexto, junto a la pandemia, para quedarse en casa pegados al aparato televisor.

BRILLO.- Es innegable que no faltaron los que esperaban/auguraban que a Julio Urías no le iría tan bien en su salida programa durante la serie en que sus Dodgers se enfrentan a los Gigantes. Reiterativo recordar aquí lo del balde de los cangrejos, que mucho es o por ser negativos sino por no subirse al barco de los buenos deseos.

Pero el culichi ni chance dio de especular sobre lo que le esperaba el futuro al realizar una muy solvente labor el sábado, llevando prácticamente de la mano a los Dodgers a un holgado triunfo que sirvió para empatar la serie. Esto aderezado por el hecho de que produjo una carrera, que estos tiempos sirve más para lo anecdótico que para invitar al debate sobre la no pertinencia del bateador designado en la liga Nacional.

Lejos por ahora del ya cansino debate de si merece o no el “Cy Young”, queda por lo menos reconocerlo (hechos hablan) de que al menos en este 2021 Julio Urías se encuentra en el top10 de los 10 mejores lanzadores de las Grandes Ligas, pésele a quien le pese, quiérase o no. Lo anterior es un logro que resiste toda clase de debates y cuestionamientos y sí se puede, como para reconocerlo aunque sea en voz baja.

LAMP.- Inició la primera temporada de la campaña 2021 de la liga Arco Mexicana del Pacífico, la sempiterna primera fase de la pelota invernal que sirve, ante todo, para que los equipos se vayan acomodando, se vayan conociendo y fijen sus posiciones respecto a sus afanes clasificatorios.

Hay que recordar que lo que se ve hoy no es con mucho lo que se verá mañana.

Así es como el standing es lo que menos puede llamar la atención, solamente sirve como referente. Se ve por ejemplo, que Yaquis y Mariachis arrancaron muy bien (4-1) al contrario de los Cañeros (1-4), a quienes ansiosos y pesimistas ya etiquetan como cuadro lejos de la pelea. Lo clásico de cada temporada, desde siempre.

Si es así. Como siempre, entonces hay que decir que en la LAMP lo que importa no es como inicies con como termines, el rol de juegos es muy corto, por cierto.

APOSTILLA.- Arranca esta semana la liga Invernal Mexicana, intento que realiza la LMB por regresar al viejo y hoy en desuso paradigma de ser una liga “de desarrollo”.

Buen y loable intento toda vez que por ahora, y desde hace rato, el beisbol mexicano (todo) padece una notable escasez de la irrupción de nuevo talento, marcado rezago que se deja ver luego de que nuestra pelota parece mantenerse estática, sin avances en el relevo generacional. De eso hablaremos luego.