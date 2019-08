MVP, entre sabermetría y manipuleos

DECISIONES.- Llegamos a las fechas en las cuales a la par de presenciar los cierres de rol regular de las ligas veraniegas, atestiguamos los debates que se abren sobre “quiénes” deben ser elegidos para ganar los trofeos a lo más destacado de la temporada. Así, hoy ya se empieza a discutir no solamente quiénes deben ser los candidatos a MVP tanto de Grandes Ligas como de la LMB, sino más aún: quiénes deber ser los ganadores. Más allá de los estándares, lo central sería ubicar, definir y entender qué se pretende premiar al considerar a un pelotero como el más valioso. Sin embargo, pasan los años, y la Baseball Writers' Association of America (que engloba a los periodistas que votan) no ha ofrecido los términos de referencia para que creyentes y ateos logren entender lo que se vota como “más valioso”, y esto lo dejan, al final, cual fuera cosa de criterio individual para cada votante. En México, la situación se torna aún más difusa, luego de que copió el modelo gringo, se adoptó y menos se han podido establecer criterios claros, precisos y contundentes para que quienes tienen potestad de votar. Esto es, representantes del muy conspicuo mundillo del periodismo beisbolero mexicano, groupies y reporfans incluidos.

ACTUALIDAD.- En Grandes Ligas, lo que mete ruido al tema viene siendo la adopción de la soberbiometría como si fuera factor preponderante de decisión. Las estimaciones y las ponderaciones de la secta soberbiométrica enredan las cosas porque de alguna forma hacen desplazar (casi a la fuerza) a las estadísticas “tradicionales” para que al frente aparezcan los datos con tufo a superchería. En la Liga Nacional la presunta lucha por el trofeo parece estar centra entre Cody Bellinger, de los Dodgers, y Christian Yelich, de los Cerveceros, ambos con formidables campañas, dignas de ser realzadas. No se dudaría que ante lo cerrado del juicio de valoración de ambas actuaciones, surgiera que el factor que marcada una presunta diferencia lo fuera alguna de las ocurrencias soberbiométricas. En la Liga Americana, el caso se torna casi dramático luego de que desde antes de iniciar la temporada los expertos y anexas candidatean a Mike “Trucha” Trout por default, luego de ser el Huitzilopochtli gringo, el dios del WAR (guerra), el sublime dato pluscuamperfecto que separa lo inmortal de lo humano. Y bajo este prejuicio, se pretende minimizar el campañón de Rafael Dever (Boston) o de GJ Lemahieu (Yankees), que en nada desmerecen lo que se supondrían méritos para ser Jugador más Valioso.

ACOTACIÓN.- Por cierto, no pasa de moda la pregunta que hace el neófito, así luzca como ingenuidad que se entienda como sarcasmo: ¿más valioso para qué? De los nombres enunciados, destaca que Devers y Trout juegan para equipos que llevan rumbo a la eliminación, que están colocados a 16 y 18.5 juegos de los líderes de su división, respectivamente. Los Angelinos de Trout, por cierto, jugando pelota por debajo de .500. ¿Dónde la valía, para qué o para quién?

INTERESES.- En México, afortunadamente no se maneja la superchería soberbiométrica, pero, a cambio, se deja el campo libre para la manipulación y el libre juego de intereses regionales. Un “juego” en el que aparecen intereses sectarios, fanatismos y fobias que arman una ensalada muy (digámoslo) interesante luego de que de fondo se busca inducir a pensar que el gremio del periodismo beisbolero es muy burdo, por no decir que ignorante. Así, surgen los supuestos “expertos” que bajo el esquema de prepago arman campañas para ensalzar el pelotero que al pagano interese y que al mismo tiempo desdeñe al pelotero del club que no se reporta en cajas. No todo son buenas intenciones en el medio. En la LMB, el “tiro” está cantado no solo entre Chris Carter (Acereros) y Alonso Harris (Guerreros), sino que se suman a la polla Francisco Peguero (Acereros), Henry Urrutia (Saraperos) y Victor Mendoza (Sultanes), todos pertenecientes, por cierto, a equipos que se verán en playoffs. Interesante será ver hacia dónde se decantan los ánimos manipuladores, qué instrucciones reciben y cómo es que los votantes disciernen al final. Será algo digno de verse.