Manfred, Astros y las arenas movedizas

NOVELA.- Las secuelas del escándalo del robo de señales por parte de los Astros de Houston parece una novela a la que nadie le ha escrito final. Por ahora, un gran pantano de arenas movedizas en el cual cada vez que alguien se mueve, más se hunde. En la trama, por supuesto, un rol protagónico lo lleva el comisionado Rob Manfred, convertido en el simpático inoperante bajo el disfraz de tonto útil. Sus declaraciones van de lo absurdo a lo ridículo, sirviendo solamente para que el gremio de peloteros se burle de la sarta de tonterías que ha disparado a diestra y siniestra. Hablaron ya Cody Bellinger, Mike “Huitzilopochtli” Trout, Clayton Kershaw, Bryce Harper y un Trevor Bauer que hoy por hoy es uno de los favoritos de la clientela por lo claridoso que se ha visto en sus declaraciones. En resguardo del escrutinio público, Mike Fiers, el exlanzador de los Astros, quien aparece como quien destapara el escándalo y visto por no pocos como el “malo” del cuento. Otro silente en el caso lo es Tony Clark, dirigente del sindicato de peloteros, amordazado en parte porque el año que viene debe renovarse el contrato laboral con Grandes Ligas y tal vez sin necesidad de comentar nada luego de que tal vez haya logrado que no se aplique castigo alguno a los jugadores involucrados. Clark ha sido otro (no tan) tonto útil y quiérase o no, llevando un personaje central en esta tragicomedia.

SONORIDAD.- Ante la estridencia mediática por la contratación de Bartolo Colón por parte de los Acereros de Monclova, bien caben las dudas. Que si surgen dudas tras el anuncio de la llega de Rajai Davis a los casi 40 años de edad, ¿acaso no obliga a mayores interrogantes la llegada de Colón a los casi 50? La apuesta del club campeón de la LMB en lo mercadotécnico es excelente, en lo deportivo no creemos que sea tan buena. Muy de acuerdo en las estridencias por la llegada del pitcher latinoamericano más ganador en la historia de las Grandes Ligas, pero muy justificadas las reservas que se tengan su arribo a la LMB sea en la fase del declive profesional, con la etiqueta de “ex-MLB” más que marcada y en la sensación que se produce en estos casos. Que viene para ser el número uno de la rotación acerera ni duda. Que su nombre será enorme gancho de taquilla, obvio. Que será la contratación del año, que ganará muchos juegos y estará fuera de liga… eso está por verse. Y es que imposible no recordar que los propios Acereros trajeron hace poco al venezolano Francisco “Kid” Rodríguez, que no era poca cosa, y duró la víspera. El también criollo Carlos Zambrano jugó para Yucatán, y tras siete aperturas se fue con un 5.18 de inefectividad. Que no se reproche porque diga que la llegada de Bartolo Colón a LMB este año hace recordar cuando en 1946 Babe Ruth vino a México y Jorge Pasquel lo hizo dar una demostración de bateo. Pero que si no se hace Bartolo y entrega algo de la indudable categoría que lo señaló como lanzador, la sonora contratación pasará a ser algo más que un golpe de mercadotecnia.

¿TRABUCO?- Mucho por lo anterior es que no acabamos de coincidir con quienes desde ya califican a los Acereros como un “trabuco”, si bien en el papel y con esos nombres es fácil caer en la tentación del adjetivo. “Con el campeón hasta que pierda” dice el dicho, y en este caso, trabuco o no, se mantiene la escuadra coahuilense como uno de los sempiternos favoritos en la zona Norte. Por muchas razones habrá que seguir de cerca la tendencia que se marque con este tipo de contrataciones supuestamente “bomba”. No vaya a ser que, tras ser una liga que se creía lugar donde “nacían las estrellas”, se convierta en refugio para los retirados de Grandes Ligas.