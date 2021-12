Miñoso y Oliva, dos viejos conocidos

INMORTALES.- Nadie podrá decir por ahora que el Salón de la Fama de Coopertown se ha anquilosado o ha dejado de buscar nuevas maneras de mantenerse al día. De hecho, las elecciones de este domingo nos revelan, al menos a nosotros, que lo suyo ha sido persistir en su objetivo central que es el de hacer justicia deportiva. Así es como al observar que las cosas se estaban rezagando en el Comité de Veteranos, se dieron a la tarea de crear el llamado ”Golden Days Era Committee” y el “Early Baseball Era Committee”, que para efectos prácticos se entienden como comités creados para no dejar que nadie quede ausente, deje de ser merecedor de la inmortalidad beisbolera. Así es como fueron votados y reconocidos personajes como Gil Hodges, Jim Kaat, Minnie Miñoso y Tony Oliva, además de grandes figuras de las Ligas Negras, como Bud Fowler and Buck O’Neil. Destierran así el clásico “¿cuándo, ellos, por qué no?” que se recita al ver pasar los años y saberlos fuera del radar de los votantes. Eso pasa, por ejemplo, en México con casos como el de Barney “Grillo” Serrel, a quien durante décadas despreciaron en el salón de la fama por supuestos que tejió en su mente quien fuera en ese entonces el director del salón. Y recordemos que no daba un paso sin que se lo autorizara el que mangoneaba en ese entonces, Pedro Treto Cisneros.

EVOCACIONES.- Miñoso era todo un personaje en uniforme, genuino representante del pelotero cubano de aquellos entonces, joseador, aguerrido, muy competitivo. A quien tuvimos la dicha de verlo jugar en México, desde la Liga del Noroeste, Liga Mexicana y en la hoy LMP. Su carrera en las Mayores fue notable, desde su debut en 1949, trazando una carrera que abarcó cinco décadas, hasta 1980 en que hizo sus últimas apariciones a los 54 años de edad. Tony Oliva fue otro prodigio isleño, tres veces campeón de bateo en la Americana, Novato del Año, el mismo que se vio jugar con los Cañeros de Los Mochis en los años sesenta en la LMP. Hombre de swing majestuoso, de presencia imponente en el terreno de juego y jovial, así se le vio incluso cuando dirigió a los Algodoneros de Guasave. Dos presencias entrañables en México que hoy ya se les puede caracterizar como inmortales en EUA con todo derecho.

VOTACIONES.- Y hablando de elegir, suena a que este año no habrá tanto lío para elegir a lo mejor de la LMP. Como que el rol regular ha dejado ver en forma muy clara a los más firmes candidatos que a la postre suenan como los eventuales ganadores. Conste, en estricto apunte personal diríamos que, por ejemplo, a la luz de los resultados obtenidos por cada equipo, el trofeo a Mánager del Año nos suena para que se lo lleve Matías Carrillo, quien ha sabido llevar a esa maquinita de pelota que hoy son los Mayos de Navojoa, dando especial mención para Óscar Robles, de los Algodoneros de Guasave. En el caso del Jugador Más Valioso, nos quedamos, y por mucho, con la campaña que está teniendo el primera base de los Mayos, Kyle Martin, quien batea para .293, con 15 jonrones y 37 producidas, siendo quien realmente ha sido el que ha cargado sobre sus hombros a la ofensiva de su equipo. Capaz y que salen algunas cifras más que algún soberbiométrico quiera agregar. Y nuestro voto para el Pitcher del Año será para Elian Leyva, de los Naranjeros de Hermosillo, con un excelente récord de 6-1, líder en efectividad con un soberbio 1.37.