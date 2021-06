Pitchers, evidenciados sin un ‘usted disculpe’

DECISIONES.– Tal vez Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, esté obsesionado con la idea de que la suya deba ser una gestión que deje legado. No le bastan algunos de los cambios realizados hasta ahora al juego, sino que va más allá. Y ello puede bastar para justificar el hasta ahora absurdo proceso de dejar en evidencia a los pitchers.

Manfred quiere hacerse pasar por el inventor del agua tibia al decir que los pitchers hacían trampa, desenterró uno de los más viejos secretos del beisbol y ordenó a los umpires que ahora la hagan de policías del diamante. Escenas patéticas las que vemos hoy al observar cómo encaran a los lanzadores, les revisan hasta el acta de nacimiento en aras, se dice, de encontrar vestigios de alguna sustancia extraña.

Y es que no es posible, se dirá, que hasta ahora se hayan registrado seis juegos sin hot, que no surjan los batazos de alto calibre que se supone, son los que venden boletos, los que alborotan la gallera y, en su lugar, las pizarras se llevan de “aburridos” ceros. Al parecer, la estrategia del comisionado no tiene “pierde”: si “caza” a alguien, dirá que tuvo razón la “razzia” y no haya a nadie en las manos en la masa, dirá que la estrategia aniquiló el problema.

Mientras, el desfile de la ignominia a todos los lanzadores. ¿Jacob DeGrom? No puede ser que no le hagan carreras; ¿Max Scherzer? Sospechosamente ganador; ¿Sergio Romo? Por eso se le mueve tanto el slider.

ADELANTO.- Para no pocos, esta supuesta “limpia” de trampas se basaba en la intentona por dentro de muy poco decidir otra cambio a las reglas, en este caso mandar la loma de pitcheo 61 centímetros más atrás, esto es, que la distancia a home ya no sería de 60 pies 6 pulgadas (18.4 metros, sino de 19.06 metros). Esto es, tratar de hacer menos la aparente ventaja que tienen los pitchers sobre los bateadores. Lo anterior sirva para abrir el debate si es que hoy en día hay ventajas de uno sobre el otro, si el espectáculo debe basarse en la equidad de fuerzas y si todas estas medidas sirven para lograr semejante propósito.

Tal vez la pregunta correcta sea qué es lo que merece el espectáculo, qué le hace falta. No se trata de solamente decir “pobres bateadores” al ver que hoy varios pitchers llegan a lanzar la recta a 100 millas por hora o establecer que los pitchers están a merced de los bateadores que frecuentan batazos que alcanzan los 400 pies de distancia.

Es la calidad del show lo que se debe cuidar y, por lo pronto, flaco favor le hace Manfred al ordenar esculques que no solamente evidencian feo a los lanzadores, sino que le pega en la línea de flotación al espectáculo. Pero complicado convencer a Manfred de lo contrario. La retahíla de razones le sobran al inquisidor. Él puede tener otros datos, como YSQ.

