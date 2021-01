Playoffs LAMP: virtudes y debilidades

RESULTADOS.- Inició el año y empezó la postemporada de la LMP, cuatro series con las cuales se empieza a tejer la ruta que al final ofrece el campeonato de liga para quien sea capaz de ganar 12 encuentros. Ocho equipos en contienda que dejan ver en pleno sus virtudes y sus debilidades, que por estas fechas se revelan en toda su dimensión. Lo anterior, a nuestro ver, es el hecho de que algo de lo visto en rol regular termina siendo un espejismo, una especie de “engañifa prematura” que logra construir percepciones que terminan siendo equivocadas.

Veamos: Sultanes le ha ganado los dos primeros juegos a los Águilas de Mexicali, venciendo a dos lanzadores que este año fueron de la élite en efectividad, como lo son Eduardo Vera y Javier Solano. Para el cuadro emplumado, la realidad es que su pitcheo sí luce pero su bateo se nota escaso. El cuadro regio viéndose como el que ganara los 8 puntos en la primera mitad.

Lo que luce como un gran reto es lo de los Venados, abajo en la serie 0-2 ante unos Naranjeros que, lo dicho, no pierden en casa ni de broma. Más aún, los Naranjeros han salido adelante gracias al pitcheo, que supuestamente no era su fuerte. Eso se convierte en peligrosa fortaleza ahora que reanuden acciones en Mazatlán, cuyo estadio, se sabe, es el paraíso de los lanzadores. ¿Qué armas sacará a relucir el club porteño para poder revertir la situación? Si nos vamos a lo esperado de antemano, lo de Sultanes cierta sorpresa, lo de Naranjeros dentro del presupuesto.

DUDAS.- Los Charros de Jalisco lograron algo que muchos no creyeron posible: arrancarle un juego a los favoritos Yaquis en su casa y esto fue ante Andre Rienzo y con el sello de la casa, la ofensiva. La serie se empató con el triunfo de la tribu el domingo, bajo las condiciones “normales” que se preveían. Sin embargo, ahora será ver tres juegos en Guadalajara en los cuales los Charros podrán sacar a pasear a su fortaleza, el bateo, para que puedan poner contra las cuerdas al rival. Se trata de someter a dura prueba al pitcheo de los Yaquis y de forzar a que su ofensiva responda con toda su fuerza. La serie adquirió así un mayor interés.

La serie Algodoneros.- Tomateros entra en ese mismo terreno luego de que la ecuación debe analizarse desde la óptica que Guasave no dejó ganar (y hasta hizo ver mal) a los eventuales dos mejores abridores guindas, JC Ramírez y Manny Barreda. El primer juego se le fue a los Algodoneros con el trabajo de su bullpen y aunque no existen los “si hubiera”, aquí deja margen para colocar la figura. Mucho de lo que ve en Tomateros es algo de reflejo de lo que se vio a los dirigidos por Benjamín Gil en la segunda vuelta, en la que se desinflaron feo, particularmente su bateo y su rotación dejó de verse en tonos notables. Lo que viene puede que sea de alarido y no se dude que esta serie llegue al extremo y su desenlace sea en Guasave.

“PEROS.”- Se puso de moda a final del rol regular de la LAMP, y ante la tendencia de ver a Japhet Amador como posible MVP, que surgiera como demérito que el Designado de los Charros “no batea en gira”. Por supuesto que tras esa línea de pensamiento está el interés localista de quienes quieren ver “al suyo” con dicho premio. A los números y cifras que Amador colocó, mismo que lo hicieron campeón en jonrones y carreras producidas, anteponen en “es que todo lo hizo jugando como local”, como si eso fuera en desdoro, por no decir que invalide, lo hecho y logrado.

El problema de fondo que vemos es que no existe a la fecha, un criterio fundamentado del título, al menos en México. No existen bases para que quienes emiten su voto, tengan razones para fundamentar su voto y ofrezcan razones que “es a mi juicio”, lo que exonera y pone a resguardo todo.

Y sí, para nosotros, Japhet Amador fue el MVP de la temporada 2020-21 de la LAMP. Claro, a nuestro juicio.