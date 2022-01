Playoffs LMP: la defensiva es factor

audima

RESULTADOS.- Los Mayos de Navojoa se convirtieron en el primer equipo que queda fuera de la pelea por el campeonato de la LMP versión 2021-2022 al perder su serie por limpia de 4.0 ante los Tomateros de Culiacán. En la capital sinaloense se festejó en grande el triunfo obtenido en un juego, en el cual, mucho ojo a esto, se cometieron 10 errores. Se citará en el futuro los dos jonrones de Stevie Wilkerson y pocos citarán que en ese choque, los Mayos cometieron seis pecados a la defensiva, seis jugadas que mucho costaron y que “raspan” en algo el resultado en favor de los guindas.

No, no se puede afirmar que los Tomateros jugaron gran pelota, considerando que aportaron cuatro errores de su defensiva o hacen alusión a un pitcheo de alto nivel. Lo suyo fue que contaron a la hora cero con el bateo oportuno que les permitió así acceder a la siguiente ronda. Resultado desalentador para la tribu del Mayo luego de una notable campaña regular en la cual resultaron líderes generales. Queda poco para el consuelo, con todo y decir que de las derrotas también se aprende.

FIRMES.- Muy cerca estaban los Algodoneros de Guasave de lograr avanzar a la siguiente ronda al tener 3-1 a su favor la serie ante los Yaquis de Ciudad Obregón, dando visos de que se trata de una escuadra con firmes aspiraciones campeoniles. La otra tribu sonorense ha encarado la serie con una ofensiva muy apagada, anotando muy a cuentagotas, dejando ver que el pitcheo algodonero ha estado dominante, muy en su papel. Interesante lo de Algodoneros, y mucho.

RESTO.- No es ninguna sorpresa que los Sultanes le estén dando guerra a los Naranjeros de Hermosillo, serie que se prestaba desde antes para eso del pronóstico reservado. Y en lo que se antojaba lógico, empatada también la serie Águilas y Charros, sufriendo ambos equipos al jugar fuera de casa. Así avanzan las series de postemporada de la LMP que llegará a su fin a mediados de enero del ya cercano 2022, no sin antes pasar por las debidas especulaciones acerca de refuerzos que los equipos que avancen irán seleccionando, material hay de sobra. Todo esto deja buen trecho para lo que será la eventual participación mexicana en la serie del Caribe 2022, a celebrarse en República Dominicana, si es que ómicron no dice la última palabra. Y es que las cosas en la isla no son precisamente las ideales por estos días en materia de la pandemia, así que ojo avizor a este factor.

MITOS.- Pero qué malitos se dejan ver los que gustan de presumir su antagonismo a la LMP. Los haters, sinónimo de envarillados, no dejan de repetirse, cual acto de fe, supuestas descalificaciones bajo las cuales, suponemos, intentan una vana defensa de lo que les toca presenciar. Hasta ternura causan estos fanáticos del fanatismo con la sarta de sandeces que esgrimen, se explotan lo que creen es su cerebro para inventarse, según ellos, nuevas formas de menospreciar a una liga en donde (esperamos lo entiendan) la gran mayoría de los que participan son los mismos que participan en verano. Y es que a final de cuentas, se nota claramente que del paradigma pasaron a los dogmas y de pen..santes pasan a pen…sadores de la nada.

El tema es tan viejo como lo es… diríamos que Villahermosa pero no para tanto.