Playoffs invernales, refuerzos vemos

LISTOS.- Se podría decir que los ocho equipos calificados a los playoffs de la LMP dijeron “estamos listos”, esto luego de elegir a los jugadores refuerzos la noche del jueves 23, Cada quien tomó lo que consideraron fue lo ideal para redondear sus roster, peloteros provenientes de los cuadros eliminados, Venados de Mazatlán y Cañeros de Los Mochis.

El resultado del draft fue en mucho, en apego a lo que se adelantaba por cuanto al convocar a lo más distinguido del elenco que se les puso enfrente. Grandes sorpresas no hubo en el draft, según la relatoría del sorteo: Yaquis eligió al versátil Isaac Rodríguez; Algodoneros a la “Pulpa” Ramón Rios; Naranjeros a Isaac Paredes, Águilas a Luis Jimenez, infielder de los Venados que no era prospecteado en la víspera; Mayos se fue por Daniel Duarte, buscando taponero; los Sultanes eligieron a Edgar Torres, buscando fortalecer su pitcheo abridor, lo mismo que los Charros al sortear a Jared Wilson. Y por último, los Tomateros se fueron por Randy Romero buscando llevar el hueco que tienen a la ofensiva con su primer bat.

No se puede decir que así los equipos se ven “completo” pero al menos sí muestran una mejor cara.

CHOQUES.- Finalmente, los “cruces” se armaron con los duelos Mayos-Tomateros, Naranjeros-Sultanes, Algodoneros-Yaquis y Charros-Águilas. Donde se ponga el ojo se puede concluir que son series que desde ya lucen interesantes.

De todas ellas, creemos nosotros, el único duelo que arranca sin pronóstico cierto es el de Jalisco-Mexicali, luego de que entre ambas escuadras se deja ver una muy marcada similitud. Primera vuelta muy de Charros y segunda mutad muy de Águilas. Tal vez sea que aquí veamos a los refuerzos siendo factor determinante. Del resto, cada serie tiene sus “asegunes”, por más que las condiciones en que llega cada club a estas instancias aparentemente sean muy diferentes. Así es como en primera instancia, daríamos como favoritos a Mayos, Naranjeros y Algodoneros, cuadros que caminaron todo el rol de manera muy consistente. Pero aparecen los “considerandos” que nunca faltan. Puede ser que, por ejemplo, los guindas muestren la consistencia con la que no contaron en el rol regular; que los Sultanes hagan de su estadio una fortaleza y que ahí atajen al rival o que los Yaquis saquen a flote la experiencia y derrumben ilusiones en Guasave. Toda posibilidad cabe. Lo cierto es que en plena Navidad empezarán a estallar la emociones únicas de lo que es una postemporada. La suerte está echada.

LÍDERES.- Finalmente, Tirso Ornelas, de los Mayos, se quedó con el título de bateo compilando un .353 que superó por muy poco los .352 de Víctor Mendoza, de los Yaquis. El eventual MVP Kyle Martin (Mayos) fue líder en jonrones con 17 mientras que Joey Meneses (Tomateros) en producidas con 47. En el pitcheo, Elian Leyva ganó 7 juegos y terminó con un excelente 1,54 en efectividad, cifras como para Pitcher del Año si no es que los 26 salvados de Jake Sánchez lo superan. Saldos de una campaña que ya se fue.

DESEOS.- Llegamos a la fecha rodeados de ese enemigo llamado pandemia y que muy avisado está que llegará, si es que no ha hecho ya a nuestros hogares. Pero llegamos, eso es lo mejor. Tiempo para celebrar en casa , con los nuestros, rodeados y amparados en los mejores deseos de que haya Paz.. y salud. El reencuentro de afectos, el olvido de los desencuentros, la unión con la armonía y la dicha, objetivo último de nuestros existir. Para usted, para los suyos, el gran abrazo y los mejores deseos.

Por una noche, aunque sea, que reine la paz. ¡Feliz Navidad!