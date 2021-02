¿Qué club LMB falta de informar?

VACÍOS.- La cuenta da como resultado que faltan poco más de 30 meses para que pueda darse el inicio de la proyectada temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, pausada por más de un año debido en parte a la pandemia y otro tanto por la falta de solidez económica del circuito. No se arriesgaron lo dueños de clubes a presentar el espectáculo sin tener gente en las gradas.

En la víspera ante lo que pueda venir, se saben de los movimientos de algunos clubes, concentrando los puntos de interés en las organizaciones de expansión, Guadalajara y Veracruz, con el Águilas siendo hasta hoy la más activa en integrar su roster. De los Mariachis, apenas esbozos y la sombra de la duda acerca de si no habrá lío para utilizar el estadio que es casa de los Charros de Jalisco en invierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero el tema aquí no es otra cosa que saber qué pasa en las otras muchas plazas que integran la LMB, ¿qué sucede, que traen entre manos en Torreón, Villahermosa, Campeche, Durango y otros etcéteras? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene en el resto de las plazas con miras a una campaña que se presume, no tarda en comenzar?

Y es que el silencio ya fue muy prolongado, casi desde que en 2020 se anunciara la suspensión de la campaña.

Se sabe, basados en declaraciones, que la liga se encuentra trabajando en asuntos como la concreción de un contrato institucional de TV, que permita que presuntamente, todos los juegos de la temporada (de 66 juegos) sean difundidos por una sola cadena y que los ingresos se distribuyan entre los (muchos) 18 equipos.

Pero falta información, el “impasse” de este comienzo de año, aunado al silencio desde el primer tercio del año pasado, ha propiciado un enorme bache informativo que desafortunadamente la LMB no ha podido llenar. Esfuerzos individuales apenas si resultan distinguibles.

MEDIDAS.- Siendo como serán obligadas las medidas de prevención en tiempos de covid, se antoja como tema adyacente pensar en cómo es que la LMB aunará a estos protocolos las supuestas medidas (que nos imaginamos son permanentes) en relación al “doping”. No todo será detectar el virus de moda, queremos pensar.

Esto es, se supondría que las medidas para prevenir contagios esto no debe estar reñido con el constante monitoreo y control de los casos de dopaje que se pueden llegar a presentar, tema en el cual la liga ha relajado en mucho su seguimiento desde hace años.

Tema como para que la LMB informe y aclare, precise y confirme. No vaya a ser que por cuidar contagios de covid se desestime el detectar un rebrote de los casos de doping, que no ha dejado de ser, en efecto, una especie de miniepidemia.

INCERTIDUMBRE.- Valdría la pena también precisar cuál es el rol que tendrá a partir de este año la LMB en el esquema de Ligas Menores, el nuevo modelo presentado por MLB y en el que no aparece el circuito mexicano por ningún lado.

Si todo será seguir pagando el “fee” correspondiente, bueno, pues que lo digan o si hay algún cambio significativo, que también lo digan, que nada sale sobrando.

Porque de un nuevo acuerdo no se tienen trazas de que anuncien algo. Las Ligas Mayores andan en otros boletos, en otros asuntos, y por lo visto es no ven como prioridad el dejar zanjada de una vez por todas sus relaciones con el circuito mexicano.

Esto hace no mucho no sería necesario pero tras años de mentiras, farsas, tranzas y trácalas descubiertas, ahora las reglas son otras. El nivel de amistad se medirá ahora, tal parece, por el nivel de interés económico no de la parte mexicana, sino del lado gringo. Esto al parecer al grito de “ya era hora”.