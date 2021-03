¿Qué esperar del beisbol en el 2021?

AUGURIOS. Ya hay actividad beisbolera en Estados Unidos. Se están celebrando los juegos de los entrenamientos primaverales, lo que de cierta forma hace levantar expectativas no solamente deportivas, sino que se está recuperando, hay que decirlo, esa “normalidad de antes” que se desea fervientemente. Eso después de un 2020 lleno de sombras y dudas que trajo consigo la feroz pandemia que azota al mundo.

Con todo y que hubo campaña el año pasado, que hubo Serie Mundial y que hubo equipo campeón; los Dodgers. Queda la sensación de que el beisbol de la gran carpa quedó atrás de otros deportes, disciplinas como el futbol americano, el basquetbol, el futbol soccer y el hockey sobre hielo. Ojo, hablamos de percepción, no de un hecho. Vemos que regresa la actividad al parejo de los, hasta hoy, pocos anuncios que se han hecho de que algunas plazas, algunos clubes, los menos, han anunciado que habrá gente en los estadios en porcentajes mínimos autorizados por las autoridades locales, lo que a su vez hace aumentar el optimismo. Con todo, no hay que esperar que el beisbol ligamayorista ofrezca grandes cambios, que fuerce a verlo y apreciarlo de manera diferente, las cosas tratarán de ser lo más apegadas a lo que venía siendo hasta el 2019, y que el año pasado obligó a que fuera, en lo posible, algo diferente. De lo anterior, creemos que lo mejor es que habrá de seguro pelota y que este esfuerzo será visto, ante todo, como el paulatino regreso a la vieja “normalidad”.

EVENTUALES.- Por cierto, de entre las cosas emergentes que se vieron en 2020 fue el debut de varios peloteros mexicanos, para quienes, por la misma razón, se les llegó a crear expectativas muy favorables para este 2021.

Quisiéramos ser tan optimistas pero hay factores que nos indican que como en la vieja normalidad, serán otra vez muy pocos los paisanos que encuentren alojo en los primeros equipos y que nuevamente poblarán el conspicuo mundo de las ligas menores. Teniendo en la mira a los Juegos Olímpicos de Tokio, no falta quienes desde ya anden en territorio nacionalizador, que le ven cara de mexicanos a quienes han encontrado que sus bisabuelos vendieron tacos en la frontera, que saben decir “hola” en spanglish muy correcto, o que ya presumen invitación para acudir a Japón representando a nuestro país. El tema de la doble nacionalidad se ha convertido en instrumento a conveniencia para más de uno.

LMB.- La que también regresa a la acción será la Liga Mexicana de Beisbol, esta tras una pausa de más de un año, ya que el año pasado no se animaron a cruzar el río básicamente por la prohibición de que no hubiera gente en las Grandes, dijeron. En este 2021 dicen que van porque van, que nada los detiene, así sea que no vaya a ser con aficionados en los estadios. Curiosamente, las plazas donde hay semáforo en verde son Campeche y Tabasco, en donde las asistencias no son precisamente las mejores o las más notorias. Las intenciones de campaña ya han tenido efectos, como lo sería el recorte de gastos en varios clubes, el ánimo vestido de “preparación” por que varios sean los clubes que decidan jugar con lo menos para que las posibles pérdidas no sean tantas y quedar atentos para que la temporada no les resulte tan traumática a los dueños, en términos de inversión que pudiera ser “a fondo perdido”. Por eso es lo que se logre en términos de difusión, de derechos de transmisión, resulta tan importante. Que se concrete que la LMB logre un contrato con una televisora que se anime a lograr que el beisbol de verano se convierta en producto y así se haga realidad el plan de centralizar el cobro de derechos de televisión que representaría un pequeño tanque de oxígeno financiero para muchos de los (demasiados) 18 clubes contendientes. Y es que pensar que los playoffs serán “salvadores” puede ser nada más un viejo paradigma que de poco sirva.