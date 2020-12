Que si por la historia fuera

ESPECIE.- Gracias a filtraciones que han trascendido (“exclusivas”, les llaman) se supo que la Liga Mexicana de Beisbol está preparando desde hace meses la ya confirmada expansión no pedida con la cual, se dice, están regresando al circuito las plazas de Veracruz y Guadalajara. Esto es, se establece un supuesto de que la LMB estaría jugando el año que viene con 18 equipos. Más que llame la atención el regreso de Veracruz, lo que provoca el alzamiento de cejas es que se advierta que Guadalajara será la plaza número 18, además de que se convierte en la segunda ciudad mexicana que tiene beisbol todo el año.

En el primer caso se hace alusión al júbilo por cuestiones históricas, por hacer recordar tiempos casi inmemoriales: los años cuarenta del siglo pasado y estridencias que poco aluden a un reciente pasado en donde se unieron las trácalas de Gobierno y directiva para, además de ganar un campeonato, darle en la torre a este deporte en el puerto jarocho. En el caso de Guadalajara, se cita a un grupo de empresarios que supuestamente nada tendrían que ver con la directiva de los actuales Charros LMP; aunque de fondo, se presuma que todo es una gran mascarada que huele mucho a truco agazapado para que sea la misma gata, nada más que revolcada. Cabe aquí repetir lo que dijimos hace una semanas atrás: seguimos creyendo que, más que una presunta expansión, lo que podría darse es una reducción de equipos, procedimiento hecho fórmula para hacer triunfo una virtual derrota de la LMB, que sigue firme en su creencia de que ser grande es ser mejor. Una retórica que, desafortunadamente, se ha venido abaratando.

RAZONES.- Lo menos que se pudiera pedir, ya concretada la filtrada expansión, es que la liga deje en claro que se trata de un crecimiento ideado y pensado con toda lógica, racional. Que tras ella no hay razones políticas, presiones de alto nivel o intereses que poco tienen de empresarial o deportivo, y sí mucho de ganancia clientelar. Vamos, que la LMB deje en libre de toda sospecha que el crecimiento no fue impuesto desde Palacio Nacional (en donde todo se concretó, por cierto).

En consonancia, que deje en claro que los nuevos capitales no emergen desde los erarios estatales, que son franquicias que llegan con planes de existencia de al menos cinco años, garantizados, sin dejos de pronto abandono y que no se vale apelar a la historia para muy pronto traicionarla. Lo que llama la atención es que no se vea que haya una reflexión profunda acerca del impacto estrictamente en lo deportivo, que se piense que existe el material humano suficiente para hacer viable el presunto crecimiento, que hay un océano de peloteros de los cuales echar mano, así que se garantiza de antemano el equilibrio competitivo. Porque no será invocando al fantasma de Martin Dihigo como se llene el estadio de Veracruz y no será recordando a Elrod Hendricks como se jale gente al parque de los Charros. Para eso se requiere buenos equipos, buen espectáculo. No tenerlo presente es tejer en el vacío.

ESTRATEGIA.- Que si la cosa fue “carnita” para hacer ruido en aras de llenar el profundo hueco dejado en esta pandemia en el sentido informativo, puede que las cosas no sean tan malas. Estos meses han sido de un silencio estruendoso, de no decir nada y de casi no hacer nada. Los clubes cerraron sus puertas y hasta la vista. De eso al gran salto a salir con la noticia de una expansión, en la víspera de un año 2021 que se anticipa será sofocante en lo económico, ofrece motivos más para preocuparse que para celebrar, así sea que haya quien se regocije aludiendo a la historia.

Esa que al parecer es lo menos que se toma en cuenta para el desatino. El producto se merma, ¿nadie se da cuenta?