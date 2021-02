República Dominicana, triunfo e impacto

LOGRO.- Por más que se atufen ortodoxos y atrapados en dogmas, se resalta el campeonato obtenido por República Dominicana en la Serie del Caribe recién celebrada, logro a cargo del equipo de las Águilas Cibaeñas. Un paso perfecto el que marcó su buen róster, siete juegos, siete victorias, alzándose con toda justicia con el premio mayor del evento. Así, con un juego titular por demás relevante ante Puerto Rico, llegó a su fin el atípico año beisbolero, señalado por las campañas de Grandes Ligas y las de los circuitos invernales, destacando el que en el 2020 no haya habido temporada en la Liga Mexicana de Beisbol, la cual para este 2021 ya lanzó su proyecto de campaña con la expansión instruida desde Palacio Nacional al calce.

Evento el caribeño en el cual se revaloró el beisbol dominicano, se reveló con agrado que la pelota puertorriqueña no anda en malos pasos, que el nivel del beisbol panameño es de Serie del Caribe, que en Venezuela el entorno sociopolítico no deje avanzar a su liga profesional, que Colombia está en ciernes y que en México este año el cuadro campeón no dio para más. Quien aplauda que este invierno hubo pelota, no anda errado. Criticar que se hayan desarrollado las temporadas en las ligas de la cuenca del Caribe y México deberían, en todo caso, lanzar dardos hacia la NFL, que el domingo celebró su partido de campeonato con gente en el estadio. Pero se fue el evento de cierre, el último grito que lanzó el beisbol en la fase 2020-2021 y hay que agradecer que todo haya sido bajo el mal menor. Lo que sigue es esperar que en Grandes Ligas dueños de clubes y el sindicato se pongan de acuerdo que arranque en abril, y que en México, así sea sin gente en los estadios, la LMB haga buena su intentona de iniciar campaña en mayo. Cruzar los dedos no sale sobrando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

PERSONAJES.- La gente que acudió a Mazatlán a ser testigo de la Serie del Caribe podrá platicar que vio en acción a peloteros como Robinson Canó y Yadier Molina, presencia que le dio un toque especial al evento. No fue la de ellos una actuación sobresaliente, pero se dieron a notar y su presencia tuvo peso en la serie. Particularmente, lo de Molina es relevante luego del notable desempeño del picheo boricua. Con Canó, el pelotero marcado con asterisco, la suerte de verlo en acción, de disfrutar de sus actuaciones olvidando que se presente en calidad de señalado como jugador que acudió al truco de los esteroides a su paso por las Grandes Ligas. La serie dejó, después de todo, algo para comentar en los años por venir.

APRENDIZAJE.- No tenemos dudas acerca de que para los dueños de clubes de la Mexicana del Pacífico fue, ante todo, una temporada de retos y aprendizaje, empezando tal vez por el inicio de su contrato con el sistema de TV Sky que no se fue en blanco al ser abiertamente criticado por la cuestión de licencias por el uso de las imágenes. Esto chocó directamente, hay que decirlo, con algunos peloteros y no pocos medios, que es lo de menos, abriendo el debate acerca de si el contrato sirvió para lograr mayor difusión y proyección a la liga invernal.

Se entiende que la cadena pretenda proteger sus derechos, que los observe y cuide celosamente, pero a la vista de varios como que se pasó de tueste, invadió mucha de la tradición individual del pelotero, fomentó de alguna forma la piratería y, de paso, cebó intereses de medios y periodistas, agraviados estos porque persiste la idea en ciertos sectores de la prensa beisbolera que el beisbol es gratis y es para todos.

En fin.