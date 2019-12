Reto: no abaratar la fama beisbolera (2)

Deseos.- Teniendo en mano la boleta de votación para elegir a quienes creamos deben ser los candidatos para llegar al salón de la fama del beisbol mexicano y sus estadísticas correspondientes y teniendo en mente los criterios que a manera personal tenemos fijados desde hace años, procederemos a llenar la boleta. El proceso parte de lo ya comentado: 1) peloteros que cumplan el haber sido los mejores en todo el beisbol mexicano, no solo en una liga; 2) las estadísticas como referente, “si no hay números, no hay voto”; 3) la propaganda y la mercadotecnia no votan. Que un pelotero haya sido “popular” no significa que haya sido fuera de serie, 4) ni un voto a jugadores de quienes tenemos referencias comprobadas de que acudieron a tácticas tramposas, tales como el uso de bats rellenos de corcho y 5) por más que otros votantes sean fieles al parcialismo, no daremos voto por el uniforme usado que representa el exjugador o los colores que lo identifican. El salón, que sepamos, no es para la potestad exclusiva del dueño de los Diablos Rojos. Un sexto y no menos importante criterio es que no por haber jugado alguien en Grandes Ligas debe tener un nicho en el salón de la fama. Haber estado en la Gran Carpa no es el pase directo a la inmortalidad beisbolera

Elecciones.- Así entonces, hay tres selecciones obligadas de peloteros que sí merecen la inmortalidad: Isidro Márquez, Matías Carrillo y Vinicio Castilla, a quienes no se necesita vestir de charro para hacerlos ver como “grandes”. El mejor taponero en la historia de nuestra pelota, el segundo jugador más completo en la historia (primero Becerril Fernández) y uno de los grandes referentes del pelotero mexicano en Grandes Ligas. Así de sencillo para nosotros. En la búsqueda de los diez que creemos deben ser candidatos viene la segunda tanda y ahí ponemos a Juan Gabriel Castro, Erubiel Durazo, Eduardo Jiménez, Guillermo Velázquez, Germán Jiménez, Antonio Osuna y Cecilio Ruiz. Todos con base a los criterios antes mencionados. Del resto, reiteramos, unos no están como para recibir las candidaturas en su primer año de elegibilidad, a otros les llegará más temprano que tarde su chance, otros al menos aparecen en esta prelista y con ello se les reconoce. Del reto, más buenas noches que azul. Así queda nuestra votación la cual, repetimos, es a título personal, tal vez diferente a la de otros porque, ya lo veremos, la unanimidad tal vez nunca aparezca.

Criterio.- Nos ha tocado escuchar y leer a quienes sostienen, muy en su derecho, de que todo pelotero mexicano que haya llegado a jugar en las Grandes Ligas debe estar en el Salón de la Fama. No estamos ni podemos estar de acuerdo. Si esto fuera una regla “por default”, nos negaríamos a darle nuestro voto, por ejemplo, a peloteros como Germán Durán, Juan Cerros o Roberto Ramírez. Más concisos y como pregunta, si Francisco “Paquín” Estrada no hubiera acumulado números como los que tuvo en LMB y LMP, además de sus logros como mánager, ¿tendría que haber sido inmortalizado por haber bateado de 2-1 en su breve estancia con los Mets? Eso suena tan absurdo como haber ingresado a Basilio Rosell por el solo hecho de que en un acto de manipulación, Tomás Morales lo llenara de incienso por haber conectado un doblete como emergente en 1946 al zurdo ligamayorista Max Lanier.

Restante.- Cumplido el encargo, que es responsabilidad, solo nos queda como pendiente esperar a que sea el Salón de la Fama, a través de su presidente Francisco Padilla o el presidente del comité elector, Antonio de Valdez, atiendan nuestra solicitud para saber cuántos y quiénes integramos dicho comité además saber cómo quedó la distribución de votos a nivel regional. Esta información dará certeza a los votantes y más importante aún, a los aficionados, de que la inmortalidad beisbolera no se está regalando y que el Salón de la Fama realmente está haciendo justicia deportiva a quien la merece. Ya que los votantes salgan con sus cosas es otro boleto.