Salón de la Fama: planilla llena

17 de febrero de 2020. Se llevó a cabo el jueves pasado el recuento de votos para elegir a los exjugadores que estarán presentándose como candidatos para ingresar al Salón de la Fama del beisbol mexicano. Diez personajes que se suman a los seis que estaban en la lista de espera.

¿Sorpresas? Mencionaríamos que llamó la atención que “alguien” no haya votado por Matías Carrillo (¿olvido, omisión, ignorancia, fobia?), que el exlanzador Cecilio Ruiz haya logrado quedarse en la planilla “barrido apenas” siendo que el zurdo fue un gran lanzador, de los mejores en su época. Y el remate fue el extraño empate entre Vinicio Castilla y José Luis Sandoval, algo impensable luego de que entre ambos jugadores existe un trecho más que evidente de nivel deportivo.

Fuera de eso, muy obvio que Matías Carrillo, Isidro Márquez ocuparan los primeros sitios a la hora de captar votos y luego viniera. La cuota se completó con Eduardo Jiménez, Luis Arredondo, Erubiel Durazo, Juan Manuel Palafox, Roberto Vizcarra y Cecilio Ruiz. En lo personal, no nos cuadra Arredondo luego de que se le vieron solamente números de LMB olvidando que en LMP pasó de noche, sin muy poco (por no decir nada). Otra vez se aparece el tema de los “medios inmortales”, culpa de uno de los vicios que muestran los votantes: se les olvida que el salón es del beisbol mexicano, no de una sola liga. Si el pelotero jugó en las dos, queda obligado quien vota a ver todo el contexto, no solamente la mitad.

Fobias. Los aficionados mexicanos al beisbol deben estar al tanto que desde hace muchos años, la elección de jugadores para el Salón de la Fama se ven infectadas por una serie de “virus” que resulta complicado combatir. Se avanza en algunos, se estanca en otros. Este año, celebramos la transparencia y la claridad del proceso, sin nada que esconder ni nada para reclamar.

Pero las malas notas se siguen dando, entre ellas, que vemos como la principal, es el hecho de que los votantes no tenemos claro de qué se trata la “inmortalidad beisbolera”, no existe un denominador común que nos haga entender que un pelotero a exaltar debió haber sido un fuera de serie, no uno solamente “bueno” o con una carrera “regular”. Lo ordinario a la vista no debe contar, solamente lo realmente extraordinario. Eso y además el que se insiste en premiar carreras a medias, eso de que “fue muy bueno en la liga” que el votante ve y olvidan que el beisbol mexicano no es solamente una liga. Siempre hemos puesto el caso de Abelardo Balderas, al que citan como casi fuera de serie en verano pero que en invierno apenas con lupa a seguir sus huellas.

Agregaríamos factores de exigencia mínima, detalles como al menos un promedio de bateo “decente” no porcentajes menores a .250 que dicen muy poco de grandeza; el recurrente “hacía grandes jugadas” y en números, nada que lo respalde.

Por eso es que a la hora de las votaciones, las contradicciones, los criterios dispersos y la sensación entre el aficionado de que quienes votamos lo hacemos “tirando pa’l monte”.

Papeleta. Lo que sigue es el mes de abril cuando los electores deben votar para definir quiénes serán los cinco integrantes de la generación 2020. Además de los diez candidatos elegidos el día 20, estarán los 6 personales previamente establecidos son: Nick Castañeda, Alejandro Treviño, Antonio Pulido, Francisco García, Pablo Gutiérrez Delfín y Homar Rojas.

En base a nuestra opinión, y en base a nuestro criterio, creemos que los cinco elegidos deberán ser Matías Carrillo, Isidro Márquez, Vinicio Castilla, Francisco “Pancho” García y Pablo Gutiérrez Delfín. Por lo menos, a ellos daremos nuestro voto.

Ya veremos en 2021 por quién nos inclinaremos, dejando en claro que no todos los que aparecen como elegibles son material de Salón de la Fama, que varios no son material de primer año y que muchos están para ser recordados... pero no entronizados.