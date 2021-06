Salvar la plaza, broncas de por medio

REACCIONES.– Mal momento para que se registrara una bronca en el beisbol de la Liga Mexicana, en estos tiempos en que las sensibilidades están a flor de piel y lo que antes era “normal” hoy es motivo para el escándalo. Se trenzaron a golpes en Tijuana peloteros de Rieleros de Aguascalientes y Toros locales, incidente que tuvo como saldo castigos y multas procedentes.

Presenciar eventos como este no son nada fuera de lo común, las razones para ello tampoco son desconocidas, han sido parte del juego durante años y hacerse el sorprendido por lo que sucedió en la frontera y argüir eso de “el ejemplo a los niños y jóvenes” es intento absurdo de inventar el hilo negro.

Pelotazos como razones a la vista, suponerlos intencionales, ordenados por el mánager, todo es parte de una historia con antecedentes que apenas los protagonistas pueden contar.

Pero nos queda tratar de ir más al fondo de todo esto, observando que siguen la mala racha para unos Rieleros que se han hundido en el fondo de la zona Norte, en la cual no son coleros gracias a los Generales de Durango. Y parte central de su hundimiento lo viene siendo la ineficacia de una directiva que actúa como si poco le importara lo que a finalmente no es su club. La franquicia pertenece al Gobierno del Estado, así que a los que aparecen al frente lo más que les duele es el orgullo, la cartera no sufre.

Y en eso estriba, tal vez, la permisividad de la liga para con los Rieleros, esto es, “nos hacemos cargo pero no los fregamos”.

POSTURA.- En lo que se ha visto este año fatal para los Rieleros, la LMB ha aparecido ante lo evidente pero sujeta a su real preocupación de no perder la plaza, esto es, no mandar señales al franquiciatario (el Gobierno estatal) de meterles presión, de una preocupación que alerte a que podrían tomarse medidas emergentes y que no se toman precisamente para que “el cliente no huya”.

La LMB no puede darse el lujo de perder de nueva cuenta una plaza, de que les digan al final del rol que hay una baja en su membresía luego de que se le impusiera una expansión que se pretende calificar de “exitosa”. Una baja no puede empañar el triunfalismo.

Por ello es que seguiremos viendo a los Rieleros dando tumbos, siendo parte del grupo de equipos que solo acompañan a los demás en la competencia, sin reales posibilidades de éxito en lo deportivo y muy seguramente con pérdidas en lo económico. Claro, que dichas pérdidas las sufra un Gobierno estatal es lo mejor, que no sea un empresario metido a directivo porque esos sí huyen de inmediato.

Salvar la plaza así sea que a la competitividad se la lleve el carajo. Que la papeleta quede en 18 equipos, esa es promesa luego de la expansión dirigida desde Palacio.

