Semifinales de la LAMP: el de enfrente cuenta

ARMADAS.- Se definieron las series semifinales de la LAMP, quedando armadas con dos duelos que prometen pasiones harto interesantes. Todo un clásico en Algodoneros-Tomateros y la inédita Sultanes-Charros, ambas series complicadas para armar pronósticos.

Previo a su inicio el día lunes, se llevó a cabo el draft para tomar refuerzos y ahí, cada equipo eligió viendo al de enfrente antes que hurgar en sus presuntas debilidades, creemos. Echándose un clavado y analizando las selecciones hechas por los equipos en contienda, nos podremos encontrar con que los mánagers le echaron una doble pensada a sus decisiones. Así es como los Tomateros se dieron cuenta de que si bien se creía que irían por pitcheo, preferentemente de relevo, optaron por el primera base y designado Víctor Mendoza, de los Yaquis, quien le bateó muy bien a Guasave en el playoff.

Los Charros se dieron cuenta que el abridor Ryan Verdugo, de Naranjeros, lanzó de manera sobresaliente ante Sultanes y lo llevan a su roster. Algodoneros apostaron al talento del muy buen pitcher zurdo Dave Holmberg, de los Mayos, para encarar a un line up guinda con fuerza de ese lado del plato (Elizalde, Navarro, Mendoza).

Y los Sultanes, para encarar a un equipo que como Charros hace del bateo su punto fuerte, busca equilibrar las cosas jalando por el recio bateador Nick Torres.

Más que ver la paja en el ojo ajeno, nos parece que se buscó la viga en el ojo ajeno.

EXTRAÑEZA.- Si algo llamó la atención de este draft fue el hecho de que ninguno de los cuatro semifinalistas haya tomado como primera opción a Jake Sánchez, el taponero estelar de Mexicali y de la liga. En todo caso, casi esperado, Sultanes lo eligió como segundo choice en aras, tal vez, de “bloquear” que otro contendiente lo hiciera en esa segunda ronda que no es tan vana como se pudiera creer.

Ahí, Culiacán fue por Daniel Duarte (Cañeros), Charros por Elian Leyva (Naranjeros), Algodoneros por Javier Arturo López y Sultanes por Sánchez. Así las cosas, así quedaron armados. Puede que un pelotero extra no marque la diferencia, tal vez, pero suele pasar, no es nada extraño que ese “extra” sí sea lo que marque el cruce de línea.

VÍSPERAS.- Lo que no se podría debatir es que las expectativas son de que se trata de dos series que darán mucho de qué hablar y en donde las emociones están garantizadas. Sobre los dos duelos rondan velos de interés que no es posible desatender, especialmente si se advierte que en ambos el factor historia se hace presente. Existe un buen trecho de antecedentes en las series Algodoneros-Tomateros que se ponen sobre la mesa, si bien es sabido que en estos casos la historia ni cuenta, ni siquiera la más inmediata. Aunque se piense y se diga que Tomateros son favoritos, manteniendo arriba su aura de bicampeones, enfrentan a un cuadro guasavense muy distinto a otros vistos en el pasado que se quiere aludir, con sobrado talento y aguerrido a más no poder. Será una serie de poder a poder (y no nos referimos a lo ofensivo).

La de Charros-Sultanes habrá que espulgarla a cabalidad, dos cuadros que seguramente se van a entregar con todo y en la que mucho se definirá desde la lomita de pitcheo. Las ofensivas se neutralizarán y será desde la loma de los sustos en que se incline la balanza.

Que si los Charros son opción por hacer de su estadio una fortaleza, Sultanes es ese “caballo negro” que se debe ver con mucho recelo.

Vengan, pues, las emociones.