Serie del Caribe, ¿ya sin dudas?

ANUNCIO.- Como para terminar de dejar ver el camino allanado y de despejar las recochinas dudas, la gente importante involucrada se reunió vía Zoom y dieron a conocer que el evento va porque va. No dejaron cabos por atar, dieron por seguros todos los protocolos y medidas, anunciaron lo que se debió anunciar y listo: a esperar la fecha de arranque. Lo que parecía ser el principal obstáculo para la Serie, que no el COVID- 19, era el presidente municipal del puerto, el Químico Benítez, quien se llenó de palabras para decir que Mazatlán era un oasis, que el virus ya casi no existe (ni para bodas) y que ya está lista la ciudad para recibir al gran evento.

Junto a Benítez, aunque haya sido virtualmente, el comisionado del Caribe, Juan Francisco Puello; el presidente de la LMP Lic. Omar Canizales, y el presidente del comité organizador, el presidente ejecutivo del club Venados, Ismael Barros. Todos ellos coincidiendo que la Serie corre por trenes de seguridad. La noticia se recibe mayoritariamente con alegría aunque persistan quienes aún conserven las dudas. Noticias recientes, cómo sería el “parón” en Venezuela ante la ola de contagios en algunos equipos, hacen que el júbilo no sea tan generalizado como se presume. Y, sobre todo, el recordar que la actual pandemia no tiene palabra de honor, que es altamente insospechada, traicionera, ante lo cual solamente queda estar alertas, no bajar los brazos y confiar (que es una dura palabra) que todas las partes cumplan con lo que les toca hacer. Por lo pronto, y a poco más de mes que se lleve a cabo, la Serie del Caribe va porque va.

ASISTENCIA.- Dentro de lo anunciado, bajo permiso del exultante alcalde, está el hecho de que será una Serie del Caribe que podrá contar con un 45 por ciento del aforo total de su estadio. Considerando que el moderno parque de pelota mazatleco tiene una capacidad total de 20 mil aficionados, debemos pensar que los “llenos totales” podrán ser de hasta 9 mil aficionados, cifra más que decente para los estándares del evento, aunque bajo para los antecedentes registrados en tierras mexicanas.

La pregunta obligada es si es que la afición de los países participantes se animarán a hacer el viaje, si es que les gana su pasión por este deporte o si viendo la situación les ganarán las reservas que se supone existen desde hace meses.

La viabilidad de la Serie y sus posibilidades de éxito parecen estar ancladas en que los patrocinadores hayan surgido, de que no todo esté en los derechos de radio y TV si no que hayan emergido los anunciantes suficientes y necesarios para que a la hora del corte de caja no haya notificaciones de grandes pérdidas. O cambiar, acorde con las circunstancias, los moldes para medir el éxito del serial.

COLEGAS.- Lo que se dejó en claro es que habrá solamente 150 acreditaciones para los representantes de los medios de comunicación, cifra que suena a poco pero que bien representa las condiciones extraordinarias en que se llevará a cabo el evento. La limitación de gafetes hará que se inhiban las solicitudes de quienes a todas van porque el gollete invita, que tal vez se retraigan los que cada año aprovechan para el muestreo, sin nada que entregar de trabajo, exigiendo boletines y comida gratis. Algo muy normal en este tipo de eventos anuales.

Ya veremos y sabremos del impacto mediático de la Serie, si es que los acreditados cumplen cabalmente la misión informativa o si todo queda en hablar bien del puerto, de su comida y de sus atractivos naturales (algunos, dicen, observables en table dance). Hay tiempo, ya sabremos.