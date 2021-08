Sigue el maratón: postemporada LMB

ALARGUE.- Ya vienen, ahora sí, las finales de zona de la LMB en lo que viene siendo una muy larga postemporada de la LMB. Faltaba ayer saber si los Mariachis de Guadalajara completaban su obra para sacar del camino a los Rieleros de Aguascalientes y así acceder a la final de la división norteña. Hasta ahora todo ha sido bajo la lógica. Los Diablos Rojos del México pasaran en cinco juegos ante el Águila de Veracruz al que le costó finalmente no haber podido ganar el segundo juego de la serie. También en la sur, los Leones de Yucatán rompieron el sueño de los Olmecas de Tabasco luego de ponerlos fuera al hacer valer el peso del “colmillo” de la experiencia en estas lides. Y en la norte, ya instalados los Toros de Tijuana luego de que pudieran fuera, en apenas cinco juegos, a unos bien armados pero ineficientes Acereros de Monclova, a quienes como suposición, diremos que sirven para hacer una analogía con la canción de La cucaracha, por aquello de que ni pudo caminar debido a que no tuvo ya “maicito para picotear”. Y es que “sin bonos no hay paraíso”. Los campeones de 2019 quedaron fuera de la competencia al mostrarse lejos, de veras lejos, de ser el trabuco que se suponía era, campaña regular tirando a floja y unos playoffs realmente decepcionantes.

VISIONES.- Armada la final de zona entre Diablos y Leones, nos queda la impresión de que será un duelo atado a lo que suceda en mucho en la Ciudad de México, en los resultados que se tengan ahí en los dos primeros juegos. Será una serie muy demandante para los Diablos luego de que enfrentarán a un equipo más hecho y más fogueado en estas lides que sus anteriores rivales. En la norte, los ya calificados Toros parecen listos para encarar, por lo visto, a unos Mariachis que mucho ruido han hecho, pero sobre el que pesa el hecho de que por las evidencias les gusta batallar de más. La escuadra de Benjamín Gil ha tenido en sus dos primeras series ventaja de 3-0 ante Algodoneros y Rieleros y han batallado para asestar el rejón final. Mucho mérito de los rivales pero también lo que parece ser exceso de indulgencia por parte de la escuadra “A” armada desde Palacio. En la víspera, las apuestas estarían con los Mariachis ante unos Toros que a la vez de diezmados en su roster por lesiones, su pitcheo no luce tan sólido como para enfrentar a un rival que, sobre todo en su casa, es letal a la ofensiva. Todavía le queda mucha cuerda a estos maratónicos playoffs.

FIGURA.- La noticia de la semana y del mes, por no decir de la temporada en Grandes Ligas, lo ha sido, sin duda, que el venezolano Miguel Cabrera llegó a los 500 jonrones, cifra que aunada a muchos otros detalles, hacen que el pelotero criollo sea un firme candidato, desde ahorita, para ingresar al Salón de la Fama. Aquí no es de acudir a las malolientes estadísticas soberbiométricas ni a las tablas de Excel de Bill James, basta con repasar los rubros de uso “normal”, las que nacieron en este deporte, para percatarse de que Cabrera ha armado su grande sin necesidad de ampliar la lupa o acudir a los excesos matemáticos de la secta hoy en boga.

NOTICIAS.- Hoy miércoles, conferencia de prensa de los Algodoneros de Guasave, cita obligada luego de que la franquicia de la LMP trae desde rato algo gordo entre manos. Sea lo que sea, hay interés bien ganado por saber qué está tramando. Se trata de un club que paulatinamente muestra todas las intenciones por hacer cosas a favor del espectáculo y de sus aficionados. Puede que se esté buscando la grandeza uniéndose a un ente que se ve grande. Ya lo sabremos.