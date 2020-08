Sobre el rol de juegos de la LMP

ANUNCIO.- Ya estamos a mediados del mes de agosto, y en apego a la tradición, se despiden los aromas del aún medianamente lejano invierno, y con él, la llegada de la pelota que se juega en esa época. En esta ocasión, en este pandémico 2020, el anuncio del calendario de la LMP se recibe con tonos agrados de expectación que se suman al lógico entusiasmo.

La decisión de los directivos de la LMP por seguir adelante se muestran con un rol de 68 juegos que se ajusta a las actuales circunstancias, empezando con la modificación de que en lugar de la habitual miniserie (dos juegos a visita recíproca) este año la campaña abrirá con series de cuatro juegos.

Los directivos de los diez clubes se pusieron de acuerdo para dejar un calendario aceitado, que atienda las exigencias de la actual situación de crisis, que ayude a que se cuiden las medidas y los protocolos establecidos en materia sanitaria, incluyendo la mayor vigencia de los traslados carreteros. Al parecer, quedó en el aire la respuesta a que si la temporada 2020-21 de la LMP se jugará o no con público en las gradas, siendo este un tema aún pendiente luego de que la decisión dependerá enteramente de las autoridades locales.

Esto es, si nos atenemos al escenario actual a nivel país y a logística que más o menos han acordado el Gobierno federal y el de los estados, queda por ahora la impresión que será lo que dicten los gobiernos locales lo que establezca si es que la asistencia a los estadios será permitida. Y hasta qué grado podrá eso ser posible. Porque la semaforización ya no viene desde el centro de México sino que compete a cada uno de los 32 estados indicar de qué color se pinta su región.

Claro, esto dependerá en mucho de la evolución de la pandemia en cada entidad.

DECISIÓN.- Siendo que la LMP ha tenido varios meses para ver y constatar cómo le están haciendo en Grandes Ligas y cómo les ha ido, no dudamos que fijar protocolos no les será difícil. Esto es, que le entienden bien al grado de reto que implica echar a andar el circuito bajo las condiciones que imperen en el 15 de octubre en que se ha fijado su fecha de inicio. Más aún, lo importante, lo realmente vital, es que en este esfuerzo por echar a andar la campaña sean los pelotero los más comprometidos luego de ser los más interesados en reactivarse. Algunos de ellos llegarán a la fecha de inicio con poco más de un año de inactividad. Esto implicaría, pensando en voz alta, que clubes y jugadores hagan formal sus mutuos compromisos, que eviten en lo posible situaciones como las que se han visto en USA en donde a algunos peloteros les ganaron las ansias de novillero y de alguna manera están pagando el precio. Algo debe establecerse para que ambas partes queden obligadas y no dejen que la pandemia tenga toda la palabra. Más valdría ser enérgicos, decididos, porque el juego es sobre el diamante, el COVID-19 no es terreno de competencia: ahí pierden todos.

Y esto demás servirá como argumento a la hora de presentar a las autoridades los protocolos establecidos.

LO DEMÁS.- Anclada esta medida que vemos obligada y que tiende en exclusiva al debido cuidado del pelotero, la LMP podrá entonces mover sus preocupaciones a los ámbitos de lo estrictamente deportivo y de imagen. Desde la aplicación de nuevas reglas, el asunto de los tres extranjeros por equipo o al inicio de la difusión de su show a través de la cadena Sky. Porque resulta por ahora complicado imaginar que, por ejemplo, que en plena campaña un equipo presentara, al estilo Marlins o Cardenales, contagios colectivos. Ese tipo de situaciones además de indeseables, serían un primer racional para suponer que la LMP tuviera que suspender las acciones o incluso, a anticipar una cancelación con todos los costos que esto presupone.

Los dados han sido lanzados.