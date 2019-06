Sumimasen, señores de la NPB

Regada.- Muy mala noticia lo del positivo de Joey Meneses en la liga japonesa de beisbol, empezando por el terrible impacto a la carrera del aún joven pelotero, como por las derivaciones que esto tiene en lo que pudiera ser la apertura del marcado para las exportaciones a Oriente de jugadores mexicanos.

Ya ni mencionar que la sanción a Meneses impacta también a la muy cacareada relación que la LMB había iniciado con la NPB (liga japonesa), festejada con un viaje, juegos y demás yerbas incluidas. Puede que se guarden las maletas. No importa si Meneses llegó al lejano Oriente vendido por los Filis de Filadelfia y no por un club mexicano, el daño, aunque sea en imagen, es para nuestra pelota. Al declive del nivel competitivo y a la ausencia de talento nativo se suma otro caso, el segundo en dos años, en los que un pelotero mexicano se ve envuelto en el escándalo que rodea al tema. Esto con todo y que el caso de Japhet Amador no se determinó como doping y que hubo constancia que no lo fue.

Pero más grave que todo esto nos parece que resulta el oscurantismo con el que la LMB está actuando en materia del antidopaje, la cerrazón para hablar del tema, ventilarlo, airearlo y en su caso, poder presentarse de manera pública (como antes lo hacía), incluso como si fuera liga adalid en el combate a este fenómeno. Hoy la LMB peca por una opacidad terrible, de un silencio más que sospechoso y posturas que más que hipócritas, resultan cínicas.

Cheques.- El año pasado, quién sabe a propuesta de quién, además del fracasote del proyecto de dos temporadas, se sumó la aberración de convertir el antidoping en maniobra recaudatoria. ¿Que un pelotero daba positivo? Bastó con pagar 5 mil dólares y por arte de magia el pelotero salía “limpio”. Pero de eso no se habló una sola palabra, desde entonces, la liga no ha emitido un solo posicionamiento público, una declaración que deje en claro cuál es su postura sobre el tema y si es que es cierto que ante lo visto, abandonaron la lucha.

Hace días que surgía el trascendido de que se había determinado que para la actual temporada se había decidido que el pelotero que fallara la prueba sería sancionado con días sin goce de sueldo. Nadie salió al paso para aclarar o desmentir, al día de hoy, el doping parece ser nuevamente tema tabú para la LMB.

Reacciones.- Es de esperarse que sobre esto no se hagan más olas y que se apueste a que el tiempo haga su chamba. Esto mientras se muevan los hilos para que Meneses, oficialmente sin contrato y por ende sin chamba, sea buscado por el club que tiene sus derechos en verano (Monclova) y llegue a reforzarlos.

El escenario es todo un reto porque la aceptación ipso facto de la LMB haría cuestionar no solamente sus políticas internas, sino podría ser factor para erosionar sus lazos con la liga del país del emperador Hirohito. Ya en corto, podría incluso forzar a un juego de vencidas entre Gerardo Benavides y quienes pudieran oponerse a sus previsibles intenciones.