Un combinado vestido de selección

RESULTADOS.– El pasado fin de semana fue, ante todo, dedicado a celebrar el Día del Padre, y entre los regalos, presentado como aperitivo, estuvo la presentación en la Ciudad de México del combinado portando el uniforme nacional para hacerlo selección enfrentando a República Dominicana y a Venezuela. Estuvo presente en entusiasmo, de acuerdo, así fuera que lo visto distó mucho de acercarse a lo que se verá a la hora de los Juegos Olímpicos.

De entrada, el sábado, un juego que poco tuvo de entretenido, que se perdió 15 carreras a 4 ante los dominicanos que, en honor a la verdad, se vieron muy por encima del cuadro mexicano que maneja ahora Benjamín Gil. Les pasaron encima con pasmosa facilidad y recibir así, de manera contundente, que si alguna falla de origen tiene (o tuvo) este combinado es el picheo. Ya el domingo estuvo más relajado, se ganó por la mínima de 4-3 a un equipo venezolano que lejos está de ser visto como un trabuco pero que dio lata, y en serio, al equipo mexicano. Un resultado positivo siempre se celebra, así sea que el rival pintaba de antemano como víctima segura.

Lo que más atrajo la atención fue la mesura de Gil al momento de dar sus declaraciones, sin grandilocuencias, sin triunfalismos, muy mesurado y tratando de sacar lo que consideró de estos juegos de “exhibición” que fueron de despedida debiendo ser de preparación.

Seguramente que estuvieron presentes los que se supone están a cargo de este seleccionado, desde Ana Gabriela Guevara de Conade;Édgar González de Probeis;Horacio de la Vega de la LMB, y quien regentea la fantasmal Federación del ramo, que se autoproclamó “máxima autoridad” en materia de selecciones nacionales de beisbol (lo que sea que esto signifique). Queda presente lo que dijo Benjamín el sábado: “sabemos que este róster no es el definitivo”. Quedan semanas apenas para saberlo.

REENCUENTRO.- Mucho aire para tan pocas hojas, parecería ser la frase que puede caracterizar al ruido hecho luego de que en ese combinado aparece Juan Oramas, el pícher zurdo que tuvo sus encontronazos en redes sociales con Benjamín Gil. Lo sucedido se dio en el invierno, en otras circunstancias, debido más que nada a lo boquiflojo de Gil y al calor de rivalidades entre equipos, no es algo personal. De ser este tipo de encono, seguramente que Oramas no hubiera reportado o Gil no hubiera aceptado al pícher zurdo.

Pero hay que decirlo: si se habla de una selección y de elegir a lo mejor que se tiene a la mano, Oramas alza el brazo como lo más sobresaliente de lo poco que hay a nivel casero. Y ante eso, dejar fobias aparte es lo mejor. Pero, bueno, abrir un flanco de debate en tiempos preolímpicos ante un equipo al que mucho no ponen atención nunca sale sobrando.

FECHAS.- Avanza la temporada de Grandes Ligas y lejos de ver a los equipos por ahora líderes de su división, hay que echarle ojo a cómo es que se están cumpliendo las expectativas sobre los equipos con chances casi nulos de calificar.

