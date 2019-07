¿Un mexicano hacia Nueva York?

Finta.- Los Mets de Nueva York sacaron de onda al anunciar la adquisición, vía cambio, de Marcus Stroman, lanzador derecho que pertenecía a los Azulejos de Toronto. La duda inmediata fue sobre cómo es que un equipo ya fuera de la pelea en 2019 anda en labor de club “comprador” si es que lo suyo sería andar como ”vendedor”. Bueno, el mundo de los negocios en MLB suele ser todo un enigma y para desentrañarlo, la información que se recaba es más que útil. Así, saber que se anticipa y se prepara que los Mets alistan salir de su estelar Noah Syndergard muy pronto y que el destino sería San Diego, sirve a su vez para entender lo de Stroman al mismo tiempo que con el posible trueque con los Padres un mexicano podría estar llegando a la Gran Manzana. Si usted piensa de inmediato en Luis Urías, puede que le esté dando al clavo. En el paquete que estarían armando los Frailes para canjear por Syndergard podría incluirse al mexicano que ya acumula kilometraje haciendo adobes con la organización californiana. Segunda base de mano privilegiadas, con bat que azota la triple A, pero que batalla en las Mayores. No es idea vaga ni peregrina. Urías es pelotero que aporta valor al probable cambio y su llegada a los Mets no suena aventurada. Y por ahora, el cambio de un equipo ralo a uno no tanto, pero con chance de mejorar el año entrante. Esperemos y sabremos.

¿Sorpresa? Les avisaron que venía recta... y recta fue. Los Rieleros de Aguascalientes, de boca de su presidente Eustacio Álvarez anunció ayer que el club estaba en venta, que ya el horno no estaba para bollos y que mejor a otra cosa, mariposa. Nada que sorprenda a nadie, ahí estaban todas las señales y ni quién se moviera ante la alerta previa. La LMB. Por supuesto, sin mostrar reacción alguna, esperando tal vez que desde Palacio Nacional “alguien” quiera rescatar la franquicia invocando al “empresario desconocido” o que surja de inmediato el “ya tenemos plaza de reemplazo”. Otra vez, las formas no interesan, el fondo es lo relevante. Inicia ya el desfile anual (peregrinación, diáspora) de plazas en el verano, esa dispersión que uno espera todos los años porque hay un “algo” que no deja de ser, que nos dice que tal vez eso de que “el beisbol no es negocio” deba sustituirse con “la LMB no sabe hacer negocio”. Eso habrá de confirmarse en los meses que vienen porque fuera de Aguascalientes vendrán otras plazas, pocas dudas quedan. Tal vez, por fin, el beisbol de verano mexicano decida dar el gran paso de aceptar su realidad, de renunciar al “gigantismo” que enriquece el discurso grandilocuente y que prohíja el disfraz de la realidad de ser una liga de 10 competidores y sus comparsas. Sí, un circuito que para 2020 podría quedarse con (máximo) 12 clubes y de ahí partir para no solamente la excelencia deportiva a través del nivel competitivo, sino para la ruta cierta para alcanzar el modelo de negocios ideal. O sea, convertirse en la empresa que por ahora no es.

Por cierto.- Lo standings al día de hoy de la LMB nos indican que restando tres semanas para el cierre del rol regular, y también en apego a la tradición no habrá sorpresas para cantar. Los calificados a los playoffs serán los mismos del año pasado, casi los mismos que en 2018 y ad infinitum. Si acaso, lo que podría fungir como algo “inesperado” sería que los Saraperos de Saltillo dieron el gran brinco y cerca están de apuntarse, al menos, para celebrar el juego de limbo eliminatoria ante los Tecolotes de Dos Laredos en la zona norte. Mientras, en la zona sur también habría (al menos hasta hoy) juego eliminatorio entre los Pericos Puebla y los Bravos de León. Habrá quien diga que habiendo esos juegos “extra” se salva lo aparentemente emocionante del final de temporada, dejando atrás que como en las telenovelas, siempre sean los mismos actores y casi siempre, los mismos finales. Puede y en 2020 sea lo mismo, pero con menos comparsas.