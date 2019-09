Vaticinando sobre lo muy previsible

Fácil.- Nada complicado resultó en la víspera anticipar lo que ha venido sucediendo en la postemporada de la LMB. Muy predecible el desarrollo de las series finales de zona en las cuales, como se esperaba, Leones despachó fácil y rápido a los Diablos mientras que Toros y Acereros siguen trenzados en serie muy peleada. Ya habíamos dicho que se entiende que en este rejuego surjan visiones movidas por el fanatismo, las naturales posiciones encontradas pero al final, nada que hasta ahora nos hagan pensar diferente: ha pasado lo que se veía muy claro que iba a pasar. El boleto de entrada para llegar a la serie final se llama pitcheo y tres de los cuatro contendientes lo enseñan, ya se fue quien no lo trajo en la cartera. A muy poco podían aspirar los Diablos Rojos con un roster lleno de enjundia pero carente de argumentos desde el montículo. En cambio, a los Leones de Yucatán se les extiende la alfombra roja luego de que cuentan con la mejor rotación del circuito, sin duda, tanto que gana quien gane la serie del Norte, llegarán los felinos en calidad de favoritos para ser campeones. Tijuana y Monclova agarrados del chongo, con poco margen de error al ser dos rosters muy similares y que hacen de jugar como locales su mayor fortaleza. El juego de ayer resultaba clave por muchas razones: para Acereros no era lo mismo regresar a Tijuana buscando un triunfo que buscar dos y para Toros, ya en su estadio, un triunfo no luce muy de otro mundo. Ya sabremos.

Retos.- Hablando de Diablos, buena chamba la que le espera a Miguel Ojeda, encargado del área deportiva, empezando por el análisis del quehacer en este año de Víctor Bojórquez como mánager, la autocrítica sobre las contrataciones extranjeras (¿hubo petardos?) y la permanencia de peloteros a quienes tal vez se les deba pedir más aporte además de la experiencia. Habrá a quienes no guste el término “fracaso” pero cuando no se consigue la meta propuesta, se fracasa. Los Diablos no son los Olmecas o los Piratas, equipos que a lo más que aspiraban era a calificar. Para los capitalinos, quedarse en el camino suena a fracaso. Y puede que en las oficinas de Alfredo Harp los Leones no sean los más queridos: mira que llegar a la final pasando (casi avasallando) al “combo bancario”, Guerreros y Diablos.

Medida.- Buena la decisión tomada por la Confederación del Caribe por cuanto a que ninguna liga asociada pueda sacar provecho de la situación de la liga venezolana y en consecuencia, se les prohíba contratar jugadores criollos con miras a la temporada 2019-2020. Esto es, ningún equipo de Puerto Rico, Dominicana o México podrán firmar peloteros venezolanos bajo contrato con organizaciones de Grandes Ligas, así sea que estos no planeen participar en la LVBP. Recordemos que por disposición de MLB, ningún pelotero suyo (básicamente los no venezolanos) podrán actuar en el circuito criollo así que la Confederación lo menos que pudo hacer es “blindar” de algún modo a la liga asociada de una eventual rapiña. Bien ahí por las huestes de Juan Puello.

Números.- Los Yankees de Nueva York, además, de presumir su casi (hasta antes de ayer) cetro divisional y lograr 100 victorias obtenidas en la temporada, podrán hacer ruido bajo pretexto del retiro de CC Sabathia, un buen pitcher que se retira del beisbol. Entendemos que el peso de la franquicia da para mucho pero en el caso de Sabathia, la estridencia no da como para pensar que se va alguien con aroma a Salón de la Fama. Los números no le dan como para llegar a Cooperstowm tras 19 años de estancia en Grandes Ligas. Récord de 251-161, efectividad de 3.74, 3 mil 91 ponches, solo una temporada de 20 o más triunfos, una vez ganador del Cy Young. Buen pitcher, sí, pero hasta ahí. A menos que los soberbiométricos encuentren una ponderación de las suyas para colarlo por la puerta de enfrente.