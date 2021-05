¿Y si alguno de los ‘ex’ llega a fallar?

EXPECTATIVAS.- Desatado en pleno el eventual júbilo porque una muy marcada minoría de los equipos participantes en LMB (4 o 5 de 18) han anunciado contrataciones de postín para este año, esencialmente jugadores exgrandesligas, tal vez debiera alertarse a la fanaticada de que dicha condición de “ex” no garantiza que lleguen a mostrarse fuera de liga.

Esto es, como que es tiempo de convocar a la mesura, de no hacer más grandes las expectativas luego de que cabe la posibilidad de que lo que se vea no es lo que se vio cuando estaban en las Mayores, sino, más bien, en su mayoría, chispazos de esos tiempos.

Lo interesante será ver qué tanto les queda de lo que tuvieron y qué los llevó a hacer carrera en el mejor beisbol del mundo, si es que les queda la motivación suficiente para mostrarse plenos en su actividad profesional, y así justificar su presencia en el verano mexicano.

Se puede entender que la afición de esos pocos equipos llegue a pensar que la llegada de ese “ex” es buena alternativa para pensar en un campeonato, que ilusione a los fanáticos, tanto eso como que también se piense que existe la posibilidad de que esos “ex”, alguno o algunos de ellos, no atraviesen la línea mínima que se considere deben cruzar “fácilmente”.

Imaginemos, por ejemplo, que se crea que Roberto Osuna, con Diablos, llegue a un mínimo de 25 salvados en este rol corto de 66 juegos o que Yasiel Puig, con Veracruz, batee sobre los .390 o que Adrián González, con los Mariachis (el equipo hoy sin estadio confirmado), conecte 30 jonrones.

Sí, es bueno atreverse a juzgar por las vísperas, pero lo menos es la cordura y esperar los sucesos. No vaya a ser.

ALBRICIAS.- Se animó por fin la LMB a soltar su primicia que vista con optimismo, no deja de ser “buena” sin llegar a ser una “bomba”. Se anunció que algunos de sus juegos serán transmitidos por ESPN, que habrá chance de apreciar a nivel nacional algunos encuentros de la liga.

No, no serán todos los juegos ni todos los días, pero al menos ya hay un adelanto. Nadie pone en tela de juicio la excelencia del canal en la transmisión de eventos deportivos; y si trata de sembrar algunas sombras de dudas, estas tienen que ver con detalles, como si es que en todas las plazas existen las condiciones necesarias y suficientes para garantizar buenas transmisiones, si es que la calendarización incluye a todos los equipos o solamente a los que garantizan algún interés. Así por el estilo.

Pero es buena noticia.

JUECES.- Algo de lo que nada se ha hablado es que la expansión impuesta desde Palacio implica, por obviedad, que se requieran más umpires, factor hasta hoy (salvo mejor palabra de Manfred) elemental para este deporte.

La propia LMB no ha emitido algunos comentario que den luces acerca de si se preparó adecuadamente en este rubro, toda vez que al menos se tendría que llamar a una cuarteta adicional, que a su vez significa que deben tener en banca a esos cuatro umpires que estén listos para actuar en el beisbol de paga. No se dude de que al rato salgan con que en la Academia tenían en el horno cociendo a fuego lento a quienes este año estarán debutando, que su preparación ha sido rigurosa, que son futuros estelares del umpireo y demás etcéteras. Y no vaya a ser que el pago del noviciado sea muy alto, como para empañar el que algunos equipos hayan soltado la cartera para jalar por “ex” para tratar de darle nuevo valor a la liga.

Y es que todo es en el terreno de juego.