¿Ya podrá celebrar Kate?

¿Final? Todo estuvo listo ayer por la tarde-noche para el sexto juego de la Serie Mundial 2019, la serie en la que la maldición para los dos equipos, Nationals y Astros, había venido siendo poder ganar como locales. La moneda estaba en el aire y mucho de lo que pasaría anoche estaba centrado en lo que pudieran hacer (e hicieran) los abridores de ambas novenas. Del resultado de ayer, creemos, buena parte estaría basada en la actuación tanto de Stephen Strasburg y Justin Verlander, anunciados para ese sexto juego celebrado en Houston. Postrimerías de un serial que ha resultado interesante, no exenta de polémicas (como todas) y que a final de cuentas ha mostrado una igualdad de fuerzas que no muchos veían en la víspera, otorgando a los Astros una contundencia que al menos en los dos primeros cotejos no enseñaron. Para el gusto y regusto de la fanaticada mexicana, así sea la ocasional, lo mejor ha resultado la aparición del mazatleco José Luis Hernández Urquidy, la más reciente (y rara) joya mexicana que fuera forjada, obvio, por la pelota estadounidense. Ya sabremos hoy si Kate Upton salió eufórica del estadio o si regresó a las andadas de insertar en redes sociales su descontento.

En proceso. Camina rápido, como siempre, la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, celebrando en pleno el 75 aniversario del beisbol invernal mexicano. Discurre la campaña en paralelo a la retórica que sostienen algunos por cuanto a que, dicen, el nivel de competencia se asemeja en mucho a lo que se ve en la Liga Mexicana de Beisbol en verano. El análisis de este sector, según vemos, es llevado por algunos al terreno del dogma, encerrados en el “casi son los mismos jugadores, mexicanos y extranjeros”. Por lo pronto, el standing muestra que no hay desequilibrio competitivo, que la careada hasta ahora camina pareja, por un lado, mientras que la expansión, como tal, no ha impactado tanto como se auguraba al llegar a diez equipos, esto visto a través de lo que han enseñado los “nuevos” equipo, Sultanes y Algodoneros. Los regios aún entran al terreno de los ajustes tempraneros, denotando falta de algo de “punch” en su ofensiva y un poco de marea alta en su pitcheo, esencialmente el de relevo. Por su parte, Algodoneros, mostrando en 14 juegos signos muy interesantes que en la segunda vuelta (la segunda temporada dentro de la temporada) podrá ser visto como un muy serio contendiente. Vamos, las dos escuadras hasta ahora no han desmerecido.

Resto. Si la cosa es ver el standing como punto de referencia, los Venados de Mazatlán y las Águilas de Mexicali serían hasta ahora los que menos han mostrado como armas para librar las batallas. Los unos, al estilo, perdiendo juegos cerrados en casa y batallando en serio en gira, pero al final las cosas no les han salido tan bien. En el caso de los emplumados, el mánager Ken Richardson anda batallando con un róster que notamos aislado, carente en algunas zonas de conexión y que nos huele a que ya deben sonar timbres de alerta. Puede parecer muy anticipado, pero hay que recordar que prácticamente estamos ya casi a la mitad de la primera vuelta.

Evocación. Murió Eleno Cuén, uno de los muy buenos pitchers nacidos en México y que bien merece más evocaciones que nos hablen de su grandeza. Difícil pedirlo a un beisbol mexicano tan mezquino, tan “olvidadizo” y tan convenenciero. Cuén es parte del acervo histórico de nuestra pelota, a querer o no convertirse en agente libre en el 1980 de la huelga de peloteros por haber ganado en tribunales a la LMB, ese derecho merece algo más que una esquela o la sola mención de su deceso. El haber sido integrante de la ANABE no resta grandeza a Eleno Cuén, sino que lo etiqueta de la dignidad (mucha) que tuvo aquel movimiento y revela la entereza del carácter que tuvo este pitcher tan lleno de talento. Lástima que en México el beisbol escriba su historia con según hígados e intereses.