Balcovec: las damas primero

ARRIBO- Los Yankees de Nueva York se hicieron luego de anunciar que Rachel Balkovec será a partir de este año su manager de los Tampa Tarpons, sucursal clase A alta de la organización. Por supuesto que la noticia saca de la modorra al mundillo beisbolero y se adereza la nota con el esperado “la primera mujer en escalar esa posición en las Mayores”. Puede ser que sí, efectivamente, haya legado tarde un nombramiento como éste pero más tarde lo ha sido el normalizar las reacciones que ha generado. Triunfo para la lucha por la equidad pero al mismo tiempo, un nuevo llamado a poner atención en que todo se basa en cualidades, no en el género. Balcovec llega después de años de mostrarse capaz, de batallarle y mostrarse eficiente, no por esperar a que solamente por ser mujer “le tocara”. Puede que para ortodoxos y similares la noticia de su nombramiento no sea grato, que el chovinismo aún imperante los ciegue y que rechacen, abiertamente y no tanto, que una mujer acceda a un puesto que por tradición (por herencia de sociedades ya rebasadas) han sido hasta ahora solo de incumbencia masculina. No, no podemos ver esto como un triunfo del feminismo, esto va más allá, reiteramos, es cosa de capacidades, de cualidades antes no visibles por taras mentales. Hoy se da un paso al frente y no hay cabida para manifiestos ni de pesimismos ni optimismos desbordantes. Los Yankees optaron y decidieron acorde a los tiempos y a sus intereses. La lucha de géneros fue superada por la racionalidad.

VÍSPERAS- Mal redactamos la presente entrega cuando faltaban apenas horas para que se llevara a cabo el sexto juego de ambas series semifinales de la LMP, las dos estando 3-2 en favor de Charros de Jalisco y de Tomateros de Culiacán. La moneda estaba en el aire, mucho en razón de que los contendientes, tanto Sultanes de Monterrey como Algodoneros de Guasave, han sido dignos rivales, capaces de ofrecer series harto emocionantes y que mucho han cooperado para las cosas lleguen a estos extremos. Siendo esto la antesala de la serie final, en mucho sirven estas semifinales para de una vez perfilar que sean quienes sean los que lleguen a la serie de campeonato, su opción de refuerzo deberá ubicarse en el pitcheo, no importa el nombre de los equipos, ir por lanzadores será el reto. Aún antes de pensar en la Serie del Caribe, que de eso por ahora se encarga la liga, los cuadros aun en contienda podrán atender ese hueco a todas luces evidente en sus rosters y que a la hora final les aportaría ese “plus” que, desde lejos, parece hacerles falta para alzarse con el cetro. Ya lo veremos.

MALORA- La nueva ola de contagios por Covid nos hace pensar en el eventual impacto que nuevamente tendría en el verano. Mal que bien, la LMP está librando lo que parece ser el comienzo de la nueva oleada que ojala tienda a su desaparición, o al menos disminución, antes de que llegue Marzo. Y es que armar una campaña co0n el clima sanitario en ebullición sería muy poco grata tarea para la LMB, cuyos dueños de clubes ya resistieron un 2019 sin pelota y un 2020 de campaña recortada que muy seguramente afectó de tajo las finanzas de muchos de los clubes participantes. El eventual agravamiento en México de la pandemia colocaría a los gobiernos estatales en posición de cerrar espacios y ya vimos como en 2019 ésto afectó seriamente a muchas plazas del béisbol veraniego. La urgencia del escenario quiso paliarse con el ofrecimiento de una temporada con temporada rimbombante, de mucho estruendo mediático y que tal vez, por eso mismo, afectó la visión de mediano plazo del circuito.

Es decir, capaz y la crisis de salud siga obligando a que aparezca la cartera en lugar de la cantera y con ello, los resultados son más que previsibles.