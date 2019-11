A Horacio que le den su espacio

NOMBRAMIENTO- En la parte seria, en la que importa, la noticia es que Horacio de la Vega fue nombrado presidente de la Liga Mexicana de Beisbol con el añadido (que es muy relevante) de que Gabriel Medina será el director deportivo. En la parte no tan seria, más bien como para la picaresca, diremos que la llegada de Horacio significó la derrota del Cártel del Sobre.

Para quienes les gusta manejar el sospechosismo, diremos que sí, que en esta designación de un ente privado como la LMB sí hubo “dados cargados”, que los que deciden – los dueños de clubes, no las encuestas de interés- sopesaron que el negocio, su negocio, debía estar en manos de alguien serio, con lazos con el entorno, y no entregarlo a quienes desde adentro de la propia Liga les han hecho creer que son un grupo fáctico. El “fuego amigo” atizado desde ha rato así lo demuestra.

A Horacio de la Vega la primera tarea que le toca es recoger los escombros del salinato, el tiradero que los dueños hicieron y que el anterior presidente no levantó. Lleva de gane que al lado tendrá a Gabriel Medina, que le quitará la tarea de meterse en lo deportivo y evitar que se evidencie, así como le pasó al anterior presidente.

Que los dueños de clubes en verdad quieren que a De la Vega le vaya bien, es mejor que le ayuden y no le estorben, que no le pongan piedras en el camino, que le den espacio de maniobra y no lo acoten con decisiones que últimamente rayan en lo absurdo.

“¡Pórtense bien, muchachos!”, sería la consigna, la LMB lo necesita.

HECHOS- Más que pedir empatía al nuevo presidente de la LMB con aficionados, patrocinadores y prensa, lo menos que se antoja desear es que los dueños de clubes quieran y sepan escucharlo, que le presten atención y no lo quieran usar, como siempre, como simple pararrayos.

Ya es hora que se comporten como socios, que cuiden todos a su empresa en común y que muestren un mínimo de seriedad para con quien es el encargado del “changarro”.

Horacio De la Vega será tan buen presidente como sus patrones le ayuden a serlo, no todo se puede con voluntarismo o buenos deseos. Pídanle, exíjanle, pero no le dejen toda la carga.

Que los dueños de clubes se comporten como empresarios de éxito que se dice que son y se aboquen a juntos conducir al éxito a una empresa que, como la LMB, hoy en día está más golpeada que un cajero automático en quincena.

¿TRUQUEADA?- Para quienes hoy se sienten “derrotados” por el nombramiento de De la Vega, que lastimoso es ver que quién sabe cómo y por qué alguien les hizo creer que tenían posibilidad de acceder al puesto. Con todo y sus pifias recientes, los dueños de clubes LMB no iban a darle la iglesia a Lutero-Capone.

No, los dueños de clubes no sufren del “síndrome de Estocolmo”, no se van a enamorar de quienes se creen sus captores.

El perfil que se buscaba lo hallaron en el exdirector de Deporte de la Ciudad de México, ni de lejos lo encontrarían en el seno del Cartel del Sobre, por más que este dijera que cierto número de clubes los apoyaban. De alguna manera aquí se revela el origen del “fuego amigo”.