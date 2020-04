El beisbol como botín político

RAZONES.- Fueron varias las décadas en que no pocos estuvimos lamentando que en México no contáramos con gobernantes que le echaran un lazo al beisbol. Mucho tiempo estuvimos deseando que llegaran al poder político personas con algo de empatía para con este, nuestro deporte favorito.

De alguna manera, el deseo se nos cumplió en 2018 y como que en menos de 20 meses ya llegó el tiempo de renegar de semejante deseo que se nos cumpliera después de tanto tiempo. Y esto lo decimos atendiendo los tres niveles de gobierno, no solamente al federal, que luego saltan las “granjas” amaestradas (y pagadas) de Jesús, el jilguero mayor. En esta semana que ya concluye, saltó a la luz pública un capítulo más de la novela que están protagonizando, por un lado, el Club Venados de Mazatlán y por el otro, el presidente municipal de dicha zona de Sinaloa. El tema aparente, el que se ve (y quieren que se vea) por encima es el que se refiere al supuesto diferendo entre ambas partes por el convenio mediante el cual se cedió el comodato del modernizado estadio Teodoro Mariscal, convenio del que acusa el Ayuntamiento que el club no ha cumplido sus compromisos.

Por el otro lado, la familia Toledo, propietaria del club, revira que todo este asunto se trata de un acoso por parte del gobierno municipal que encabeza el químico Luis Guillermo Benítez, de quien ya alguna vez dijimos que más bien parece alquimista, tratando de hacer el milagro de convertir la opacidad en transparencia. Obvio que este escenario pateó el avispero y sacó del sopor a la hoy adormecida actividad beisbolera, dando pie para que el periodismo “halconero” ya especule, incluso, con la versión de que “peligra la Serie del Caribe”. Y es que antes que el Químico Benítez, es el COVID-19 el que tiene en riesgo al serial caribeño.

MOTIVOS.- No resulta muy difícil entender que el conflicto entre Ayuntamiento y club no deriva de cuestiones administrativas, sino deviene de razones estrictamente políticas (que de alguna parte dirían que “ideológicas”. Sería muy complicado que el alcalde reconociera, por ejemplo, que la inquina que trae en contra de los Toledo se debe, por ejemplo, a que estos no “apoquinaron” lana para su campaña política y que ahora llegó la hora del cobro de la afrenta.

La situación coloca en el alambre de la especulación si la Serie del Caribe va o no va para febrero de 2021 y si es que Benítez se atreverá a una eventual cancelación bajo el consabido “costo político” que esto representaría, sobre todo que es año en que los presidentes municipales ya podrán buscar la reelección. Pero el quid del asunto es que alquímico esto no le interesa, no quiere reelegirse como alcalde de Mazatlán, sino que su tirada va más lejos. ¿Digamos que la gubernatura?

O sea, que mientras tanto, nos entretenemos con gambetas aquí en lo local, agazapamos las reales intenciones y tomamos al beisbol como botín. Total, aliados no le faltarán (curiosamente) desde Mérida hasta Tijuana. Una los puntos, llegue al destino. More to come…, dirán los sajones.

CONMEMORACIONES.- El turbulento 2020 no ha permitido que se celebren cual se debe los varios aniversarios que se conmemoran en Liga Mexicana de Beisbol, festejos que solamente han podido darse a conocer (sin pastel) en Saltillo para Saraperos, en Ciudad de México para Diablos y en Cancún, para Tigres… entre otros. Sin embargo, y si bien se extienden los parabienes para los “cumpleañeros”, este año no hay aniversario más relevante y trascendente, que sí se debiera festejar en todo lo alto, que el 40 aniversario de la huelga de pelotero de 1980 y el surgimiento de la Asociación Nacional de Beisbolistas (Anabe), evento que marcó y ha marcado el derrotero de la LMB hasta nuestros días.