El “jungla” Salinas y la chapa de oro

REPASO- Nos remontamos a los inicios de 1958, más de una década después de que concluyera lo que llegó a ser considerada la “época de oro” del béisbol mexicano, aquel béisbol de fantasía que se gestó con la visión, arrojo y pasión de Jorge Pasquel. Beisbol sin barreras raciales que lo estorbaran, multinacional y que encaró de frente a las Grandes Ligas.

Pero duró poco el sueño y tras ello, años der penurias para levantar el espectáculo, para rearmar otra vez a la liga, de hacerla atractiva. Surgían apenas algunas tímidas ideas para abatir el rezago y otras no poco adelantadas para la época. Alejo Peralta tenía pocos años de aparecer en la Liga Mexicana y pronto quiso hacer sentir su presencia. Le vendieron la idea, la compró e hizo suya: la liga necesitaba una gran atracción, ¡había que dársela!

Encontraron en el joven pelotero Hilario Salinas al personaje que requerían, lo llamaban “Jungla”, era cátcher. Lo empezaron a anunciar como el nuevo jugador “fenómeno”, le crearon un aura de misterio, ese halo de que sería la “gran revelación” del deporte rey y por eso es que se preparó una presentación en el diamante digna que cumpliera el supuesto nivel de expectación que se había logrado crear. Así se cristalizó: se presentó en el estadio del Seguro Social en algo que en aquellos ayeres fuera considerado “espectacular” por no decir que rayando en lo grotesco. Un recuerdo que sirve como antecedente.

LO DE HOY- Hoy como ayer, ese tipo de esfuerzos promocionales son cosas de clubes, no de liga. Cada club atiende sus necesidades particulares, busca agradar a su mercado, al de casa, y poco busca que se refleje en el entorno de las demás plazas. Si lo traemos a valor presente, eso se puede dibujar en lo que hoy sucede con los Acereros de Monclova, club que anuncia que es el estandarte actual de las firmas importantes en LMB, algo que algunos digieren con tanto entusiasmo que se atreven a calificar como pasos para co0nfigurar “una segunda época de oro” del circuito. Tanto así.

Y es que el empeño es tanto que según nos dicen, los Acereros están tan decididos que incluso, dicen que llegaron a hacerle una oferta a Edwin Encarnación, pelotero de 424 jonrones en la Gran Carpa, de 39 años de edad, por cierto, muy cerca de estar en nivel de contratación LMB al estar ya en límite de ser considerado “ex”. Por cierto, según nos dijeron, los Acereros le habrian ofrecido cerca de 50 mil dólares mensuales, que no es mucho para un pelotero que ha ganado más de 124 millones a su paso de 16 años en Grandes Ligas. Las firmas de Pablo Sandoval y Josh Reddick son anuncio de buscar un cetro, revelación de una cartera gorda y de que el mercado de casa es primero,

TRADICION- Antes de saber si quiera si habrá o no temporada 2022 de Grandes Ligas, se dio a conocer la aprobación de que a partir de este año entra en vigencia lo que se denomina “bateador designado universal”, que no es otra cosa más que ya no veremos batear al pitcher en la Liga Nacional. En la interpretación literal de la decisión, vemos que ambas partes salen ganando: los dueños (Manfred al frente) logran un nuevo señuelo para que haya acorde con lo de hoy significa espectáculo (ofensiva)b y el sindicato logra 30 plazas adicionales y se justifica ante sus agremiados.