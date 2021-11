El lado dramático del beisbol

DRAMÁTICO- En aquellos días primeros del mes de Noviembre de 1968, en un juego celebrado en Culiacán, con el equipo de casa enfrentando a los Venados de Mazatlán, un lanzamiento del zurdo José “Pepe” Soto impactó de lleno en la cabeza al antesalista del cuadro culichi Roberto “Ingeniero” Ortiz. En aquel semivacío estadio Ángel Flores el sonido de la pelota sobre el casco resonó de manera impresionante. Viene el recuerdo de la memoria tras haber presenciado en la TV el pelotazo recibido por el relevista de los Tomateros, J.C. Ramírez, tras el batazo conectado por Addisson Russell de los Naranjeros de Hermosillo. Son esos momentos que uno ni quisiera ver nunca sobre un diamante y que nos hacen recordar que el drama siempre está latente sobre un parque de pelota. Lo que viene a continuación, de inmediato, es la atención al lesionado, siguiendo los protocolos establecidos y mucho en base a lo dictado por MLB a través del Winter League Agreement. Ahí se establece qué medidas y qué estructura soportan tareas de auxilio para este tipo de casos. Y vienen también las reacciones, hoy más sonoras que nunca a causa de las redes sociales. Sobre el incidente. Como muchas otras cosas, la desmesura aparece casi de inmediato.

EQUIPAMIENTO- Por un lado, rápido llegaron las críticas al equipo de casa por, según lo dardos lanzados, la aparente precariedad del equipo utilizado para auxiliar a Ramírez, específicamente, por la no aparición de la ambulancia que debe estar presente en cada juego. La respuesta llegó en forma rápida, el club Naranjeros atajó el asunto estableciendo el porqué y cómo es que esta aparente omisión fue zanjada. No hubo deficiencia, se optó por la inmediatez. Los cuidados se hicieron presente en tiempo y forma. La aclaración, sin embargo, no borra ni la puntualidad de la crítica ni el sentido de la oportunidad que algunos vieron en el incidente para darle un “raspón” a la LMP. Nadie que se espante, es el río revuelto en el que uno otro pescador sale ganancioso.

FILIAS- Lo otro fue que explotaran las filias a costa de lo que fuera. Desde los ingenuos que vieron el pelotazo como algo “mal intencionado” hasta los descobijados que reclaman el porqué ni el corredor Cochito Cruz no el bateador Russell no dejaran de avanzar y parar así la jugada. Ambos hicieron lo que debían hacer; correr y buscar así la que a final de cuentas sería la carrera de la diferencia. Se entiende que esto es un asunto en el cual se hace presente eso de “riesgos del oficio”, no es nada nuevo, en muchos lados y muchos otros momentos se ha visto. Es cosa de cuando habla el fanatismo que en muchas ocasiones, por no decir que en casi todos, nubla el juicio. Lo que sigue es esperar el pronto restablecimiento de Ramírez y que los hechos muevan a una pronta revisión de los protocolos.

UBICACIONES- Corre la segunda vuelta y ya casi entramos en la fase de mayor presión para todos los equipos, enterados todos que se estrecha el espacio de maniobra con mirar a un posible reforzamiento hacia el final del rol regular. En particular, se advierte cómo es que los Cañeros de Los Mochis, los más apurados del pelotón, parece que salieron de su letargo el fin de semana pasado al ganar dos juegos en forma sorprendente; una colosal remontada, primero, y luego una paliza en ellos algo inusual, ante los Venados de Mazatlán. Nada para echar al vuelo las campanas pero se vale por ahora que este camino que concluye el 23 de diciembre, esperar a que Santa les traiga como regalo un boleto para los playoffs. Después de todo, dicen que diciembre es el mes de los milagros, ¿no?