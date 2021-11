Justicia: Bravos en todo lo alto

CAMPEONES.- Se cumplió el pronóstico en tiempo y forma, los Bravos de Atlanta se declararon los campeones de las Grandes Ligas al vencer en los esperados seis juegos a los Astros de Houston. Al final de cuentas, el hoy cuadro campeón se basó mucho en su pitcheo, tanto el abridor como en su bullpen y pudo superar así a unos Astros que poco, muy poco, pudo hacer a la ofensiva. Se puede dejar atrás eso de estar recordando que en 2017 los Astros se alzaron como monarcas del amo de la trampa, algo que será estigma por muchos años más y que en algo contribuye a paliar el logro de los Bravos. El supuesto karma no aplicó en este caso; los Bravos lograron el cetro de manera tan justa como brillante. Lo que se esperaba de la ofensiva texana aplicó para los Bravos. Contaron con el aporte del MVP Jorge Soler, certero y eficaz con el bate, conectando batazos que al final resultaron mortales por necesidad. Lo hizo ante un pitcheo rival que no supo contener al bateador cubano. Termina así la campaña 2021 de las Grandes Ligas y lo que viene es la incertidumbre. La duda de si es que hay ya o habrá arreglo sobre una temporada 2022 sobre la que gravitan grandes nubarrones de duda. Es hora de negociar y tal parece en la víspera que LB y Sindicato tendrán un invierno de sobradas charlas. Fumando esperamos.

DEUDAS.- Queda claro que esta fase de esperar al eventual arreglo sobre el contrato colectivo de trabajo, en poco va a impedir que los clubes sigan trabajando en aras de preparar su futuro. Los finalistas, por ejemplo, tienen sus prioridades que quedaron muy marcadas en esta Serie Mundial. Por ejemplo, para los Bravos será el hacerse de por lo menos un pitcher abridor y otro bateador de poder, mientras que para los Astros las miradas están puestas en su rotación abridora, que terminó débil, enclenque, mostrada en que para la postemporada actuaron con, básicamente, solamente dos abridores de confianza y así dejaron atrás los años en que Verlander, Cole y Keishel eran sus anclas. En apenas cuatro años, las cosas se vinieron abajo. Quién sabe qué puede pasar en unos meses, no un año, menos en estas épocas en las que lo que se observa hoy, mañana tiene otro uniforme (¡gracias, agencia libre!).

CIERRE.- Se acerca el final de la primera vuelta de la Mexicana del Pacífico y se atisba un cierre no apto para hipertensos y similares. Muy poco está definido de antemano, la situación se antoja será nada predecible, si bien lo único que se podrá decir es que los Cañeros de Los Mochis no podrán salvarse, se estima de quedar en el sótano. Pero no hay que dar nada por seguro, ya los verdes se han reforzado y nadie diga que serán los mismos que hoy cargan el farol rojo del standing. La diferencia entre el líder Mayos de Navojoa y el noveno lugar, Águilas de Mexicali, es de apenas seis juegos, lo que implica una muy cerrada lucha por los puestos intermedios y que da lugar al presagio de que hay que ir sacando calculadoras, ábacos y similares para definir puestos para determinar posiciones.

ISLA.- Lo de Jorge Soler, lo de Randy Arozarena en 2020 y lo que se está viendo en ligas como en la LMP, dan cuenta del fenómeno que representa la mayor presencia de peloteros cubanos en el concierto de la pelota profesional fuera de la isla. No es un escenario que se haya uno imaginado en los años de gloria de Fidel Castro, sino, más que nada, la evolución del impacto de le geopolítica a través del beisbol. La liga cubana ya no es un campo de realizaciones, sino podrá verse como un gran campo experimental de donde surge el producto que es buscado por su calidad. No llega aún el “boom” esperado desde hace año pero, al parecer, falta muy poco para atestiguarlo.