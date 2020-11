LT LAMP, ojalá y la lección sea aprendida

REGRESO. Regresaron las actividades de la LAMP correspondientes a este año, esperando que el receso tomado haya servido para aprender la lección, de que existan ya condiciones para pensar que el beisbol invernal está ya en condiciones de convivir con la pandemia. El regreso fue altamente halagador, con muy buenos juegos, destacando el pitcheo por sobre todas las cosas. El 1 por cero entre Mayos y Sultanes fue todo un “caramelo” y el 2 por 1 de Tomateros sobre Naranjeros no desmereció. Vamos. El 4-3 de Charros sobre Venados resultó de buenas hechuras y en Mexicali, muy emocionante resultó el 9 por 7 de Águilas sobre los líderes Yaquis. Fue un regreso que crea muy buenas expectativas y con lo que se combate de frente la retórica que nos habla de que al menos este año, la LAMP “bajó de calidad”. Sobre esto, que era ya esperado, había que apuntar que el efecto de la crisis de salud no sería solamente en el aspecto económico, que de alguna forma incidiría en el rubro de lo competitivo. Un primer factor lo es la reducción de extranjeros, motivo por el cual los 10 equipos tuvieron que echar mano de varios jóvenes, novatos en gran mayoría, que de repente saltaron a la palestra. No desmerece la campaña por esto, se convierte en factor casi anecdótico en un año atípico, con el chance de que el mes que entra algunos róster se modifiquen sustancialmente ante el eventual reporte de uno que otro pelotero “de cartel”. Es una posibilidad que atenúe percepciones.

CONDICIONES. Otro factor lo representa las condiciones físicas que presentan algunos jugadores, reflejo del largo tiempo que estuvieron sin tener actividad luego de que este año no hubo ligas menores ni tampoco la LMB. Así las cosas, los clubes acudieron al expediente de adoptar un modelo de negocios que de antemano se sabe, tendrá repercusiones en sus finanzas. Sin gente en las gradas ni “estelares” en sus filas, la posibilidad de “ganar” solamente se da en lo competitivo, siendo así que la búsqueda del campeonato será a través de factores alejados del “carterazo”… como suele suceder en otras ligas. Puede ser que al aficionado irredento de la LAMP no le cuadre mucho el “cómo” se ve por ahora la liga, el “cómo” se percibe que aparezca mucho pelotero joven, aún sin nombre pero a final de cuentas, el esfuerzo por tener beisbol se hizo, es de mucho reconocimiento y lo que debiera existir al menos es aceptación: la pandemia no permite mucho.

INVIERNO. La actividad beisbolera ya está en curso en República Dominicana mientras que en Venezuela apenas ayer daban a conocer que tendrán liga hasta comienzos de diciembre, lo mismo que se hará en Puerto Rico, en donde las autoridades sanitarias de la isla recién dieron el OK a la liga “Roberto Clemente”. Así, entre pausas, dudas y resquemores, se está armando el esquema de la pelota invernal en la región, mismo que debe culminar en la Serie del Caribe. ¿Mazatlán 2021? Por ahora, en firme, aún y los recelos que levante la situación que priva en los países que serían visitantes, que no distan mucho de las actuales condiciones que existen en México. Pensar en febrero, en el 2021, no es tan lejano, en todo caso lo sería imaginar (fe de por medio) que la llegada del año nuevo traerá un cambio significativo en el status de la pandemia, con todo y que surjan esperanzas de que para esa fecha (a tres meses de distancia) una vacuna contra el virus ya esté en curso. Por ahora, solo queda seguir atentos a lo que se desarrolla en los diamantes, pegarse a la TV para saber y redescubrir en medio de la crisis, la magia de este deporte, que en su parte lúdica nos remite a esa “normalidad” que se extraña tanto. Venga el beisbol, así sea como sea, que llegue y nos emociones tanto como para olvidar, aunque sea un rato, este año que ha sido para olvidar.