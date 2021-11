La LMP, una liga en transición

JUICIO- A la vista de no pocos, lo que se está viendo de espectáculo en la liga mexicana del Pacífico este año no alcanza a llenar el ojo, se quedan con el tema de que parece el circuito estar lejos de lo que no hace mucho presentaba y que tiene que ver, esencialmente, con la presencia de jugadores estelares, con aromas ligamayoristas. No es ocioso precisar, no en defensa de la liga sino de su nivel de espectáculo, que hoy se aprecian en todo su potencial, los efectos del acuerdo mediante el cual las Grandes Ligas regulan el beisbol invernal, a la vez que se denota cómo es que incide el que el proceso exportador de la pelota nacional haya sufrido un parón que impacta a la producción y detección de talento nativo. Sumar estos dos factores, al que agregaríamos la expansión no pedida a diez equipos, hace más fácil entender el porqué la LMP no alcance hoy a generar ese tono de admiración que años atrás era casi una costumbre.

Es casi una ecuación fácil de entender: por un lado, Grandes Ligas restringiendo la llegada de jugadores amparados en lo dictado por la ya famosa “fatiga extrema”, que incluye sin decirlo a sus activos (peloteros), a los que ven gran valor en el futuro; se agrega el desaliento de los clubes veraniegos por invertir en la producción de talento, al ser encorchetados por MLB para exportar y optar por la opción de utilizar la opción mexico-americana como modelo de negocio (no deportiva). Y a todo esto, agregar que la LMP se despojó de su condición de atomizadora del talento nacional al aceptar una expansión para la cual. Tal vez, no estaba debidamente preparada, por más que en lo económico haya resultado idónea. Una mezcla que ha cimbrado la estructura de solidez deportiva de la LMP.

TRANSICIÓN- Sin embargo, y en aras de observar las dos vertientes del caso, hay que mencionar que de fondo puede tratarse de una buena manera de que el circuito invernal esté encarando los retos de una necesaria transición. De que los clubes asuman desde ya los retos que siempre imponen el llamado relevo generacional. El buen número de peloteros jóvenes que se puede observar, los debuts que se están dando no son, así creemos, un abaratamiento del nivel de espectáculo sino más bien, anticipo de lo que se podrá ver ante el arribo de una nueva generación de peloteros. Históricamente, esto se ha visto primero en la década de los setenta, en los ochenta, en los noventa, todavía a inicios de este siglo, pero luego se ha trabado, encontró los obstáculos ya citados y por ello la opción hoy en juego. Afortunadamente, el nivel de competitividad no fue alterado del todo, los standings de los años recientes indican una cierta paridad que se agradece y que debe ser reconocida por ser una garantía de que por mucho que el escenario sea cambiante, la LMP se mantiene invariable en eso de que es una liga en donde gana el que hace mejor las cosas, y en la que parece que todos andan en el mismo carril.

ACTUALIDAD- En ese tenor, se acaba la primera mitad del rol regular, la primera fase de las tres que en que se divide la temporada, no sorprende que los Mayos de Navojoa sigan de líderes teniendo a dos juegos y medio a los Algodoneros Guasave, los dos equipos más regulares de la primera vuelta. Lo que viene después es una pelea casi encarnizada en la cual, quitando a los Cañeros de Los Mochis, seis son los equipos que aspiran a algo más, protagonizando duelos en los que se juegan la posibilidad de que en la segunda mitad el fantasma de la eliminación no los ronde. Será esa segunda vuelta, como siempre, en la que los contendientes muestren si cuentan o no, con la consistencia y la regularidad como para verse en enero con chance de aspirar a Santo Domingo 2022. O es eso o es la nada.