La secta impone sus criterios ‘científicos’

QUEJAS.- Ni Pedro, dijo Juan. No alcanzó Julio Urías, aún y sus 20 triunfos a cuestas, colarse en la terna de candidatos al trofeo Cy Young con el que se premia a los lanzadores de Grandes Ligas. Se confirma así, casi de soslayo, el virtual triunfo de la soberbiométrica luego de que en los criterios para discernir el reconocido trofeo ya no se incluye el rubro de juegos ganados. Muy contentos han de estar los de la secta al ver como “sus” estadísticas son hoy el dogma de fe que hace mover montañas y sobre las cuales deben girar los nuevos paradigmas de este deporte.

No, en este espacio ni estamos a favor de que Urías se llevara el premio, pero sí al menos que fuera incluido en la terna por lo hecho en este 2021. Récord de 20-3, un muy decente 2.96 en efectividad y un 1.02 en WHIP como para silenciar a los soberbiométricos. ¿Acaso no son estas cifras como para al menos una nominación? Ciertamente, los nominados Corbin Burnes, Zack Wheeler y Max Scherzer tienen suficientes méritos para ser aspirantes al reconocimiento, ni quien lo dude, pero de fondo logra advertirse un cambio radical en los parámetros. Tanto en lo que concierne en la ingeniería deportiva como en la calificación y valoración de los peloteros. Será en el futuro que se sepa si esto es para agradecerse o tal vez, quien sabe, si recriminarse.

RECUERDOS.- Bajo la lógica de lo que perece ser un cambio de criterios, no quedaría sino echar al olvido hechos del pasado que en estas fechas serían vistas como algo sin mérito alguno. Empecemos por mencionar que habría que cambiarle al nombre al trofeo. Que mire que llamarlo Cy Young es recordar que fue un tipo que ganó 511 juegos y eso nada importa porque, ya se sabe, ese rubro estadístico ya no es de tomar en cuenta. Bajo ese trasluz, tampoco sería para hablar en forma plausible de cuando Denny McClain ganó 31 juegos en 1968 con los Tigres de Detroit o ni siquiera mencionar que el zurdo Steve Carlton ganó 27 juegos para los Filis de Filadelfia en 1972. Es más, que si nos apuran un poco, bajo los nuevos paradigmas, capaz y le mandan quitar el trofeo que ganó ese año. Y ya de paso, ¿por qué no eliminar como logro los 512 toques de sacrificio de Eddie Collins? Fíjese nada más; 512 veces “regaló” un out, esto según la Biblia soberbiométrica. Tanto fregar con que el beisbol era más que un juego, era una ciencia, que hoy más que un batazo o un pitcheo lo que manda es un algoritmo. ¡Bendito seas, Bill James!

SITUACIÓN.- Hoy jueves concluye la primera vuelta de la temporada 2021 de la LMP, y ni modo, a sacar calculadoras que de los lugares 2 al 9 hay rebatinga en serio. Desde ayer estaban asegurados el liderato para los Mayos de Navojoa y el sótano para los Cañeros de Los Mochis. Dejando que el resto se hiciera pedazos para definir los lugares intermedios. Por más que el hecho de que califiquen 8 de 10 equipos, no deja de tener importancia el lugar que se ocupa y los puntos que se obtienen toda vez que esto incide en que al final del rol regular se defina al rival y eso hace que se busque por eso quedar arriba de la tabla.

Aunque este año, la igualdad competitiva no dará mucho margen para especular y jugar buscando un rival. El horno no estará para bollos en los playoffs.