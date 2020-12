La verdad: exportación antes que desarrollo

DEBATE. El intercambio de opiniones en Beisbolerías, programa estandarte de ERB Radio, no tuvo desperdicio: más que una visión distintiva de la LMB, el llamado “desarrollo” de peloteros en México es visto como una alternativa de negocios. Esto es, “hacemos como que desarrollamos para vender” y, por lo tanto, nutrir lo interno sale sobrando.

Decir que en México abunda el talento beisbolero es una sentencia que parece quedarse a medias, que no se completa. Lo que estamos viendo este año, con todos sus asegunes, en la LAMP comprueba lo algunos dicen que en nuestro país no existe el talento suficiente como para poder redondear un circuito, llámese como se llame. Sí, obvio, aparecen jugadores de renombre que algo han logrado, pero esos son los menos, el menor porcentaje. Lo que abundan son los peloteros “interesantes”, por no decir que peloteros promedio para el nivel que se observa en nuestros circuitos profesionales. Por debajo de eso, los “cumplidores” y los novatos, aquellos a los que suele hablarse para llenar los rósters.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué pasará en 2021 cuando en Estados Unidos se cancelen plazas y ligas enteras que hoy son de desarrollo? Pensemos que la mayor parte del pelotero que se vende a Estados Unidos tiene como destino, cuando más, la clase A, si no es que es directamente enviado a alguna academia de Dominicana. Ahí es donde realmente se desarrolla, donde se encauzan sus talentos. El eventual cierre de algunas ligas menores implica una restricción aún mayor para las exportaciones mexicanas que hoy se visten de ese mito llamado “desarrollo”.

EXIGENCIA- Suponiendo (sin conceder, como días los abogados) la cancelación que se anticipa de las Menores en algunas de sus plazas y noveles, el reto para el beisbol de México, en especial para la LMB al detentar el monopolio hasta ahora, será ajustarse a las nuevas condiciones e ir elaborando alternativas lo mismo para prepararse ante tal contingencia, como para sacar ventaja. Esto es, lo mismo adecuar el plan de negocios que se antoja al calor de poder vender jugadores, que esmerarse en poder hacer de su liga un intenso laboratorio desde donde puedan salir posibles productos nivel Grandes Ligas.

La pregunta que hizo el maestro JJ Sánchez no tiene desperdicio: ¿quién fue y cuándo el último pelotero que se fue directo de una liga a MLB? ¿Quién fue el que se saltó a las ligas menores y sin tocar escalas llegó a un equipo grande de las Mayores? Podemos pensar en que recuperar ese status ayudaría a la imagen, al discurso y a evitar la complacencia indicando que “todo va bien”. O en el peor de los casos, seguir pensando en que solamente a algunos les va bien y al resto, la mayoría, les va francamente mal. Dicho estilo fórmula matemática: a 5 que les vaya bien y a 11 de regular para abajo. ¿O cinco son muchos?

DESAFÍO- Lo que nos sigue pareciendo el gran rato para la LMB es el futuro de esa especie de “elefante blanco” llamado Academia de El Carmen, ubicada en Nuevo León. La que había sido destinada a servir como centro concentrador de las exportaciones nacionales, disfrazada de “centro de desarrollo”, no ha servido ni para uno ni para lo otro. En todo caso, se reconoce que cumple a la perfección como albergue.

Los dueños de clubes se quejan de que la academia les cuesta mucho, que más que un centro de utilidad resulta un centro de alto costo, sin resultados concretos, que a lo más que aporta es para llenarse de autoelogios. ”El hoy ligamayorista vio una vez desde un avión, a lo lejos, las instalaciones de la Academia. Digno producto del desarrollo”.

Algo de inventiva, algo de decisión, no estaría mal. ¿O es que acaso los Once están muy de acuerdo con que los Cinco se lleven toda el agua a sus molinos?