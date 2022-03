Liga Norte de México: una urgente mirada

audima

AUGURIOS- Una de las mejores noticias beisboleras en México este año lo ha sido, sin duda, el que este año sí habrá temporada de la Liga Norte de México. Contenida el año pasado debido a la pandemia, este importante circuito de desarrollo dio a conocer que seguirá de frente arrancando el venidero 28 de abril. Hay que ser reiterativos: al beisbol mexicano le urge contar con pelota en donde se desarrollen los futuros peloteros, que sean estas ligas la obligada antesala para llegar a las ligas principales como la LMB y la LMP.

Hay que voltear al pasado y evocar los tiempos en los que el pelotero en ciernes se “cocía” en ligas como la Central, la del Bajío, la Tabasqueña, la del Sureste, del Noroeste o del Istmo. Hornadas enteras de aspirantes a pelotero se fogueaban al calor de competencias intensas, que ayudaban a darle cierto toque de organización a un beisbol profesional mexicano que en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta mantenía su equilibrio entre alfileres. Muchos y grandes nombres desfilaron por dichos circuitos, cuyos equipos llegaron a ser considerados, algunos, como “sucursales” de equipos de la LMB. Tal vez lo más recordable sea citar que peloteros como Aurelio Rodríguez, “Chariluto” Orta y Cecilio Acosta, entre otros, haber actuado con el Fresnillo de la liga Central, entonces sucursal de los Charros de Jalisco, les sirvió como impulso para llegar a las Grandes Ligas.

ARRANQUE- La Norte de México se jugará este año con seis equipos: Industriales de Otay (Tijuana), Algodoneros de San Luis Río Colorado, Freseros de San Quintín, Marineros de Ensenada, Bucaneros de Los Cabos y Delfines de La Paz. La campaña ha sido diseñado para que conste de 72 juegos, abriendo el 28 de abril y culminando el rol regular el cinco de junio y dar paso así a los playoffs. Lo más destacable, para resaltar, es que la mayoría de los equipos no van a caminar solos, que tendrán respaldo de algunos clubes de la LMB con quienes ya firmaron convenios. Así será que Algodoneros de SRC serán apoyados de manera conjunta por el Águila de Veracruz y los Sultanes de Monterrey. Los Bucaneros de Los Cabos contarán con el respaldo de los Bravos de León y los Leones de Yucatán. Así también, se anunció que los Industriales de Otay serán sucursal de los Olmecas de Tabasco. A primera vista, se entiende que los equipos de LNM serán el almácigo en donde los novatos y prospectos de las organizaciones de LMB se fogueen, tengan actividad, que sea terreno en el cual muestran habilidades y talentos para que en cualquier momento puedan dar el salto al primer nivel del verano. Un esquema al que además de aplaudirse, hay que apoyarlo y desear el mayor de los éxitos.

SIN DESPERDICIO- No es posible desdeñar este esfuerzo ni las intenciones, se recupera en buena medida lo ya hecho años atrás y que de algún modo tuviera un éxito razonable. Es, a nuestro juicio, una muy sensata manera de acometer lo que se antoja desde ya un grave problema s del beisbol nacional, como lo es el necesario el relevo generacional. Véase este año: ¿quiénes y cuántos son los peloteros que merecen ser etiquetados como “estelares” de nuestra pelota? Trate de nombrar usted a una eventual selección de peloteros (que no estén en las Menores o las Mayores) de, digamos, menores de 25 años. La liga Norte de México es apenas una respuesta de las muchas que se necesitan para empezar a zanjar desde ya dicho problema. No es cuestión de solamente surtir y convocar sino requiere atención, seguimiento y apoyo real. No dejar que las aspiraciones mueran pronto y tratar de hacer lo que hoy intenta la LNM: alentar e impulsar los sueños.

Ojalá.