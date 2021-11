Los guindas en zona de eliminación

¿SORPRESIVO?- Amaneció el miércoles con el standing de la LMP, mostrando que los dos eventuales equipos eliminados, a ese día, eran los Cañeros de Los Mochis (tras una primera vuelta para el olvido) y los Tomateros de Culiacán, cuadro al que le ha fallado su visión del relevo generacional. ¿Sorpresivo el escenario?

No debe serlo, ni por asomo. Los guindas están viendo fallar un modelo deportivo, hasta el miércoles, que ha fallado en muchos aspectos, que si bien inicia con un bullpen que anda en nivel errático, encuentra fallas en la conformación del roster al que no le han dado espacio para el debido relevo generacional. El roster, de repente, se les hizo veterano al mismo tiempo que ineficaz. A lo lejos, nos parece que se quiso emular en algo a lo realizado a finales de los noventa cuando aquella camada de peloteros en la que estaban el ahora mánager Benjamin Gil, Guillermo Velázquez, los hermanos Magallanes, Matt Stark y Darrell Sherman como sus grandes emblemas. Al tiempo se le gana adelantándose, no alojándose en él. Esa fue la lección de hace más de 20 años, además que en esos equipos la banca presumía de profundidad.

Tiempos traen tiempos.

PANORAMA- Y siguiendo con el tema, no se exagera al decir que hasta ese mismo miércoles, el equipo más regular de la campaña lo han sido los Mayos de Navojoa, que encabezan el standing general de ganados y perdidos, así como el que se arma con eventuales puntos a conseguir.

De buen a bien, se establece que los Mayos han sido un muy buen conjunto, bien dirigido por Matías Carrillo, que posee sobre el diamante a un cuadro que atiende bien los fundamentos básicos de este deporte.

Además, su línea de extranjeros luce muy bien, con peloteros que han hecho química con el resto del elenco y han brillado de buena manera.

La dupla que integran Maikel Serrano y Kyle Martin es sin duda la más peligrosa del circuito, 58 carreras producidas entre ambos, lo que obliga al pitcheo rival a pensar algo de más.

Y tras los Mayos, ojo con Algodoneros y Yaquis. ¿Un caballo negro? Sultanes nos cuadra.

Ya sabremos.

DECESO- Sentido el fallecimiento del venezolano Omar Malavé, quien apenas este año se viera como mánager de Unión Laguna en la LMB. Fue su propia hija quien revelara que el expelotero y extimonel se autoinmoló, decisión aparentemente surgida de una disfunción mental sobre la que curiosamente, pocos habían reparado. Tanto así como para que en México nadie dijera o comentara nada. Reparar en el hecho hace que se reflexione, a todo pasado, sobre la salud mental, sea deportista o no y cómo ayudar antes que solo lamentar.

Descanse en paz.