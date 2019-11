Monterrey se afianzará como plaza LMP

DUDAS. Esperados, pero no por ello digamos que “curiosos”, los comentarios que están surgiendo en torno a la, hasta hoy dicen, “escasa” aceptación al beisbol invernal en Monterrey, plaza en este 2019 de expansión. (Esto último, importante de recalcar).

Esperados los comentarios porque decíamos: en la víspera de que se diera la expansión en este riesgo compartido que asumieron la LMP y la directiva de los Sultanes, estaba de por medio factores que iban desde el clima, la tradición, el modelo de negocios y el surgimiento de las necesarias comparaciones.

De fondo, el ya lugar común de que “ninguna ciudad en México aguanta tener beisbol todo el año”.

Comentarios surgido al calor de lo que califican los opinantes como asistencias “malas” luego de que, comparación de por medio, no llega a los niveles que manejan los Sultanes en la LMB.

Así de rápido y con tanta precariedad de argumentos se animan algunos a dictar que la estancia de los Sultanes en la LMP podría ser breve, asignando como sentencia que esto sería por “no ser negocio”. Ya sabe usted: cuando el periodismo deportivo no tiene nada de investigación (si no hay filtración no sirve) se vuelve TMZ en tiempo real.

Sería cuestión de rascarle poco más para saber los montos de las participaciones institucionales que está recibiendo el club, los ingresos por patrocinios y demás detalles inherentes como para poder sacar conclusiones porque así al vuelo, lo que se diga no dejan de ser meras y muy simples especulaciones.

¿GRATIS? Por cierto, no leemos en los “sesudos” análisis que se hacen algunas de las consideraciones que están obligadas a citarse, tales como el hecho de que se trata del primer año y que en ese lapso varias de las metas que se quieren forzar a ser cumplidas son imposibles de alcanzar o, más sencillo aún, que es una tontería imaginar que en una campaña los Sultanes LMP alcancen las gloria que han logrado en la LMB.

Y aquí nos estacionamos para preguntarnos si es que las reflexiones que se hacen por quienes hasta parecen “angustiados” no tendrán un origen que nada tiene de periodístico y un interés que muy poco tienen de deportivo. No vaya a ser que el script lo estén redactando desde plazas que estén más ligadas a la LMB que a la LMP. O sea, el fuego amigo que ya anda con bufanda, esperando al nuevo presidente de liga.

STATUS. Inició la segunda vuelta en la LMP, la segunda temporada dentro de la misma temporada, y en la que habremos de observar cómo se despeja el panorama. Al día de hoy, el equipo con el camino más cuesta arriba son los Mayos de Navojoa, mientras que utilizando el cliché, el resto “está en zona de playoffs”.

De los diez contendientes, Yaquis de Ciudad Obregón y Naranjeros de Hermosillo han sido los que más han llamado la atención, los Charros de Jalisco el cuadro ”alka-selter” (aunque se dude, lo hacen), los Tomateros de Culiacán abren signos de interrogación (¿con ese pitcheo?), los Cañeros de Los Mochis parecen tener “buen lejos”. Águilas de Mexicali aún no dan visos de lo que se espera de ellos, los Sultanes van a llegar, los Algodoneros de Guasave exigidos al pasodoble, Venados de Mazatlán a encender la chuspa que los Mayos al ganar-ganar.

Y es que en lo que menos se piensa llegó la Navidad, se comió pavo y se sacaron puntos. La ilusión aparece y desaparece muy rápido.