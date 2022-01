Salón de la Fama, polémica sin acabar

audima

RUIDO.- Vaya polvareda que levantó el anuncio del conteo oficial del Salón de la Fama de Cooperstown, el cual tuvo como resultado el que en este 2022 el único entronizado será el dominicano David Ortiz. El alboroto se armó luego de saberse que buena parte de los electores dejaron de lado el votar por expeloteros como Barry Bonds, Roger Clemens o Sammy Sosa.

En el medio, el debate de cómo pudieron dejar de lado a tan ilustres personajes, con logros mil, dejándose ver como pasados de selectivos luego de que hicieron entronizar a Ortiz, que como los aludidos, también ha sido señalado como usuario de esteroides. El dedo señala “doble moral” de los electores del salón, institución que hoy atraviesa por un bajón de credibilidad a raíz de este asunto y al cual consideran rehén de un grupo de periodistas encerrados en su mayoría, en dogmas de moralidad. Un estigma colectivo, por cierto, difícil de eliminar.

¿Cómo es que en el Salón, se preguntan, no están el máximo bateador de imparables de la historia (Pete Rose), el líder histórico de cuadrangulares (Bonds) y el máximo ganador de trofeos Cy Young (Clemens? Y no se acepta la respuesta porque, hallazgo encontrado, algunos de los ya entronizados fueron votados e ingresados teniendo cola que les pisen. Y para muchos, Ortiz será uno más de la lista.

CERTEZA.- Sin embargo, no obstante el ruido generado, no nos queda duda alguna de que tarde que temprano, por uno que otro mecanismo (Comité de Veteranos, por ejemplo), Bonds y Clemens obtendrán su nicho y las puertas de Cooperstowm se abrirán para ellos, de ello no tenemos dudas. De Rose dudamos que suceda mientras esté vivo el expelotero y esté al frente de MLB en plan de comisionado Rob Manfred, a quien reconocemos como un muy hábil sostenedor de falsos paradigmas. No será bajo su gestión que se avance en el caso de Rose. No atisbamos un final cercano a esta polémica, ni ganas de terminarlo. Lo que subyace en el fondo es que un grueso sector de la opinión pública, del que los votantes forman parte, no terminar de disculpar a “los tramposos”, a los que acudieron a lo que sin estar prohibido en su tiempo, denota aprovechar la laxa regulación al respecto. Pero habrá perdón, más tarde que pronto, pero lo habrá.

ARRANQUE.- Inicia hoy en Santo Domingo, República Dominicana, una edición más de la Serie del Caribe. Evento que contra viento y marea se sostiene, venciendo desde hace años los malos augurios y el casi permanente deseo de sus malquerientes que desaparezca. Un torneo que para muchos, ha perdido su brillo, aquel que deslumbraba al ser escaparate en el cual fueron vistas grandes figuras de la pelota, nativos la mayoría de los países integrantes de la Confederación y otros no pocos estadounidenses que dieron fe de la calidad de la pelota invernal.

Arranca el torneo bajo las mismas premisas de todos los años, con el ya muy aburrido clamor de que participan equipos campeones y cuadros que representan a los países, que para qué llevan refuerzos y demás etcéteras que no son sino solo parte del paisaje que envuelve al torneo.