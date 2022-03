Se va Omar Canizales, la vara queda alta

audima

RENUNCIA. La Liga Mexicana del Pacífico dio la nota ayer al oficializar la renuncia al puesto de presidente del Lic. Omar Canizales Soto. La decisión personal de Canizales es de alto impacto, no solo para la LMP, sino para el beisbol mexicano por más de una razón. En la cronología de la liga invernal, Canizales debe desde ya ocupar un lugar muy especial luego de que durante su gestión de 13 temporadas enriqueció, no solamente el historial deportivo de la LMP (seis títulos del Caribe), sino que contribuyó en mucho al fortalecimiento administrativo y financiero del circuito, esto último debidamente reconocido y apreciado por los socios, dueños de clubes. Canizales fue puente para que la LMP transitara hacia la modernidad, logrando atravesar el puente creado desde las gestiones del pionero Horacio López Díaz, del doctor Arturo León Lerma y el de Renato Vega Alvarado, con quien prácticamente inició el proceso modernizador. El ahora expresidente de la liga no llegó al puesto “impuesto” como algunos equivocadamente manifiestan y que afirman fue a instancias de Enrique Mazón, presidente del club Naranjeros. Canizales fue resultado de un proceso de elección debidamente sopesado y analizado por los dueños de clubes por lo que en 2009 era una necesidad elemental de la liga: que llegara alguien que supiera “vender” el producto y que contribuyera a alinear de manera correcta los desajustes administrativos persistentes. Y en 13 años. OCS se encargó de colocar a la LMP en una empresa sólida, viable, convertida en una liga instalada como modelo de éxito en la industria del entretenimiento.

LLEGADA. En los recuerdos que se asoman, ubicamos una noche de octubre de 2009 en Culiacán, se apersonó el entonces novel titular de la liga a las oficinas de Alpha Creativa, en aquel entonces encargada de la página web de la liga y de alimentar la información de cada jornada. Ahí, esa noche, nos fue anticipando sus metas e intenciones, de los “cómos” a lo que se planteaban como retos y de su reconocimiento de que de beisbol sabía muy poco, pero que iría aprendiendo. No es esta entrega solo un panegírico a Canizales, sino el reconocimiento de que su gestión ha servido de mucho para dotar de cierta estabilidad al beisbol mexicano. Recordemos que durante estos 13 años, los choques con la LMB fueron frecuentes, de cómo una y otra vez tuvo encontronazos, lo mismo con Plinio Escalante que con Javier Salinas y los solventó con destreza. No fue nada un camino fácil. Lo mismo para conciliar los intereses de los socios de la liga, para hacer recordar que peleados, sin unidad, era más complicado enfrentar los retos externos. En esto no hubo milagros, sino paciencia y tolerancia.

MODERNIDAD. En noviembre de 2021, Canizales le externó al presidente del Consejo, Joaquín Vega, su decisión personal de renunciar, a lo que Vega Inzunza, tomado por sorpresa, respondió que de momento no se la aceptaba y que lo haría del conocimiento de los demás presidentes de clubes. El motivo no es otro, ni uno más, que la decisión de OCS de seguir un plan de vida trazado muchos años antes, estuviera o no satisfecho con lo logrado. La decisión fue dejar el cargo en marzo de 2022. Cortos de espacio, solo diremos que como un mérito más que tuvo la presidencia a cargo de Canizales fue la de actualizar las relaciones entre liga y los medios de comunicación, en las que llegó incluso a erradicar prácticas indebidas de paso por sobre recompensas a extorsionadores y eliminar canonjías y privilegios a comunicadores que hasta presumían su naturaleza mafiosa, aunque hoy la siguen evidenciando “dando la cara”. Lo que sigue será reto para quien sea designado para calzar las “sandalias del pescador”, la modernidad es esa ola a la cual subió Omar Canizales a la LMP y que es exigencia en que se mantenga. OCS se puede ir con la frente en alto, la misión ha sido cumplida.